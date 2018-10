Salute – bioMérieux: crescono del 7,3% i ricavi nel 3Q 2018

bioMèrieux, gruppo attivo nella diagnostica in vitro e competitor della italiana Diasorin, ha comunicato i dati sulle vendite del terzo trimestre 2018, che hanno segnato un progresso dell’8,8% like for like (+7,3% a cambi correnti) a 579,7 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2017. Rilevante il contributo delle applicazioni cliniche in biologia molecolare con ricavi in progresso del 30,8% like for like (+33,1% reported) a 120,4 milioni.

I principali mercati di sbocco rappresentati dall’America (Nord e Latina; 44% del totale) e dall’Europa-Medio Oriente-Africa (38% del totale) hanno evidenziato nel periodo uno sviluppo delle vendite like for like rispettivamente del 10% (+9,7% reported) a 252,5 milioni e del 7,5% like for like (+5,3% reported) a 219 milioni. L’area Asia – Pacifico (18% del totale) ha registrato ricavi aumentati dell’8,3% like for like (+6,1% reported) a 108,2 milioni.

Nei primi nove mesi del 2018 il giro d’affari è invece salito su base like for like del 9,8%(+4,5% a cambi correnti) a 1.748,9 milioni.