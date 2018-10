Alfio Bardolla (Aim) – Nuovi investmenti e focus sul mercato spagnolo

“I numeri del primo semestre hanno confermato le nostre aspettative in termini di fatturato, considerata la stagionalità del business”. Esordisce così Alfio Bardolla, Presidente di Alfio Bardolla Training Group, commentando i risultati del primo semestre 2018.

“La redditività e il risultato di esercizio hanno invece subito una flessione – prosegue Bardolla – a causa dell’adeguamento della struttura necessaria a supportare la crescita per il biennio 2018/2019 e agli ammortamenti derivanti da investimenti di natura straordinaria, quali la quotazione all’AIM, avvenuta nel secondo semestre 2017, e lo sviluppo dei mercati esteri.

Il manager sottolinea però che non sono mancati innovazioni e investimenti, che si prevede diano un ritorno in termini di fatturato e di assestamento dei costi nel medio periodo.

Nello specifico, “nel corso del semestre abbiamo provveduto a reingegnerizzare l’offerta formativa dell’area business, integrando tra loro i 4 corsi in aula e i percorsi di coaching one to one, completamente rivisti sia nel nome che nei contenuti rispetto al 2017. Abbiamo inoltre iniziato a rivedere l’offerta formativa dell’area Trading inserendo 5 nuovi prodotti, sottoscrivibili tramite abbonamento mensile o annuale”.

Innovazioni cui si è aggiunta l’integrazione del percorso LifeTime, dedicato ai clienti che hanno scelto contrattualmente la possibilità di frequentare i nostri corsi in aula per tutta la vita, con l’accesso ad un productivity coach personale, l’invito all’evento Excellence Community e la partecipazione ad un Mastermind, dedicato alla creazione di relazioni tra pari.

Dal lato degli investimenti, invece, è stata raddoppiata la superficie degli uffici, è proseguito lo sforzo per lo sviluppo dei mercati esteri, sono state impiegate maggiori risorse per far crescere del 23% i nuovi clienti e del 30% i nuovi lead e, in ultimo, lo sforzo della società si è concentrato sull’implementazione delle procedure e dei processi interni, necessari per sostenere la crescita.

“Nel corso del semestre è stata costituita la Alfio Bardolla Training Group España ed è stata organizzata la seconda edizione di Wake Up Call che si terrà il 27 e 28 ottobre presso l’Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona”, aggiunge Bardolla, sottolineando l’attenzione all’attività di internazionalizzazione, uno deiprincipali obiettivi.

Si ricorda che la società punta molto sul mercato spagnolo, area in cui la forza commerciale è stata potenziata e oggi è conta 6 nuove risorse.

Ma non è tutto. “Abbiamo poi replicato in Spagna il tour della Libertà Finanziaria (el tour de la Libertad Financiera): 4 serate gratuite di introduzione ai principali valori di educazione finanziaria che la società vuole trasmettere anche in Spagna, insieme al libro veicolo di brand awareness sul territorio spagnolo”, aggiunge Bardolla.

Prende la parola Federica Parigi, Chief Operating Officer della Alfio Bardolla Training Group. Nel secondo semestre la società ha concluso l’accordo per la pubblicazione e distribuzione nelle librerie spagnole del bestseller “I soldi fanno la felicità”, con 150.000 copie vendute in Italia, tradotto come“El dinero te hace feliz”. L’intesa è stata siglata con la casa editrice Universo de Letras, piattaforma editoriale di Editorial Planeta, il primo gruppo editoriale e di comunicazione spagnolo che offre un’ampia gamma di servizi per la cultura, la formazione, l’informazione e l’intrattenimento audiovisivo.

Previsioni positive per la seconda parte del 2018 e l’inizio del primo semestre del 2019 per l’evento Wake Up Call, appuntamento che a Milano al MiCo (Milano Convetion Center) dal 5 al 7 ottobre erano presenti oltre 2.500 persone e che per le prossime edizioni lascia intravedere iscrizioni confermate.

Lo scenario dei prossimi trimestri si delinea positivo.

Federica Parigi riferisce che “Gli italiani si mostrano un bacino ancora poco maturo per la formazione non formale, per cui si prevede una crescita costante del fatturato, che verrà supportato da un continuo e costante aggiornamento dei contenuti di taglio sempre più innovativo, con l’obiettivo di incrementare l’offerta commerciale in un settore in forte crescita”.

Inoltre la società, oltre ad essere impegnata nel rinnovo del programma formativo e nel creare nuovi prodotti online, di recente “abbiamo anche avviato nel corso del secondo semestre 2018 lo sviluppo di un videogioco ufficiale, in collaborazione con Digital Tales, uno degli studi italiani di produzione più affermati, con successi da oltre 35 milioni di download, tra cui Battleloot Adventure e SBK Official Mobile Game”, conclude Parigi. Un gioco che offre non solo un avanzato contesto di simulazione economica in tema di libertà finanziaria e delle competenze finanziarie personali, ma “permetterà di ottenere una nuova fonte di lead generation potenziando ulteriormente la nostra capacità di accrescimento del database, di diffondere i contenuti della nostra offerta in modo interattivo e divertente e di accelerare il processo di penetrazione nel mercato internazionale”.