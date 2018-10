Tas – Titolo ben intonato (+4,8%), il migliore tra le small cap

In corsa il titolo TAS che, intorno alle 12:30, segna un rialzo del 4,8% a 1,61 euro, posizionandosi al primo posto nel Ftse Italia Small Cap (-0,1%). Passano di mano 10.373 azioni contro una media giornaliera di 45.551 pezzi delle ultime 30 sedute.

Il 31 ottobre al Talent Garden Calabiana di Milano si terrà la prima edizione di “Lost In Sales: From Virtual teams to real Sales”. L’evento, organizzato da The Go To Market Company, si propone di creare un ponte generazionale tra Senior Professional di vendita e Startup, portando in scena grandi esperti dei settori più innovativi, del Personal Branding e del Social Selling.

Danilo Rivalta, Senior Vice President di TAS Group, è uno dei fondatori di The Go to Market Company, creata con la mission di aiutare le start up a crescere nei mercati internazionali supportandone la strategia di marketing.

L’evento, che vede anche la partecipazione di grandi nomi del business internazionale, si pone l’obiettivo di esplorare nuovi modelli organizzativi basati sulla professionalità, in un mondo del lavoro in rapida evoluzione e ridefinizione.

Nel panel “Generational Bridge and Generational Gap”, interverrà l’Ad di TAS Group Valentino Bravi, che da sempre promuove la funzione del mentor aziendale per la formazione on the job dei giovani come veicolo di uno scambio generazionale di competenze, e da sempre spinge sull’importanza delle competenze ed esperienze in area Sales per l’affermazione sui mercati.