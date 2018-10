Esautomotion (Aim) – L’importanza della R&D in un settore in continua evoluzione

In un business come quello di Esautomotion l’attività di ricerca e sviluppo svolge un ruolo primario, poiché la produttività di una fabbrica passa attraverso l’evoluzione delle macchine a controllo numerico.

Ce ne ha parlato Lorenzo Brandoli, Responsabile della Ricerca di Esautomotion: “La R&D nel CNC è l’elemento che permette questa continua evoluzione. Infatti, la durata fisica delle macchine talvolta arriva a 20/30 anni e solamente lo sviluppo tecnologico è in grado di guidare la crescita della produzione”.

Per questo Esautomotion destina, e intende continuare a farlo, circa il 6,5% del proprio fatturato in R&D coinvolgendo circa la metà dei dipendenti sia in laboratorio che presso clienti o partner.

In questa tipologia di business assume una particolare importanza lo sviluppo del software, per il quale non esistono brevetti ma la Registrazione Ufficiale del Software e dei nuovi sviluppi in quanto è in continua evoluzione e integrazione. Anche per la componente hardware non si parla di brevetti, poiché anch’essa in progresso continuo e non cristallizzabile.

“Per essere nel mercato occorre inseguire ed anticipare l’evoluzione di componenti, tecnologie e soluzioni di automazione, l’unica garanzia di successo è investire in R&D”, sottolinea Lorenzo Brandoli.

Su queste basi poggia l’attività di ricerca e sviluppo del gruppo emiliano, che si sta muovendo sulle seguenti priorità strategiche descritte da Brandoli.

L’incremento delle prestazioni dei CNC , al fine di avere prodotti sempre più performanti a costi più contenuti. Prestazioni che si ottengono grazie ad una architettura multicanale, che consente di eseguire più processi in modo parallelo mediante l’esecuzione di programmi ISO sincronizzati, anche controllando contemporaneamente più macchinari.

L’ingegneria dei materiali , al fine di adattare in modo sempre più efficace ogni lavorazione al tipo e alle caratteristiche del materiale, oltre che alle condizioni di lavoro. Per fare ciò le migliaia di CNC Esautomotion installati concorrono nell’arricchire il database di informazioni, creando un Sistema Esperto in continua crescita e incorporato nel nostro software.

L’integrazione tra diverse tecnologie , in modo da realizzare sempre più le fasi del processo produttivo in automatico, senza l’intervento umano, con macchine collegate in serie e governate dai nostri Controlli Numerici.

Lo sviluppo di nuovi devices, sensori e componenti , come ad esempio telecamere che controllano posizionamento e qualità, teste di taglio laser che si muovono con velocità 4G, robot e meccanismi di compensazione delle deformazioni della macchina.

L’integrazione tra sistemi di networking e architetture di Industria 4.0 : telediagnosi, manutenzione predittiva, integrazione tra diverse macchine, così come Progettazione, Produzione, CRM realizzata in location posizionate in qualsiasi parte del globo.

Lo sviluppo di nuove cinematiche . Ogni tecnologia di lavorazione deve adottare la cinematica più adatta per ottimizzare i processi di taglio e per questo stiamo sviluppando un modello parametrico per la gestione dinamica, un simulatore 3D per la verifica dei profili di moto e interpolatori per le traiettorie.

La ricerca rivolta all’efficienza energetica , specialmente con lo sviluppo di macchine ibride o completamente elettriche che, eliminando altre tecnologie come ad esempio l’idraulica, riducono consumi e inquinamento. La tecnologia ibrida consente infatti di utilizzare alti tonnellaggi di piega, offrendo allo stesso tempo una maggior dinamicità rispetto a soluzioni idrauliche, con un notevole risparmio energetico. La soluzione basata sulla tecnologia totalmente elettrica, invece, consente di avere maggiori accelerazioni e velocità senza bisogno di utilizzare gli elevati tonnellaggi delle soluzioni idrauliche.

Alcune delle ultime soluzioni sviluppate da Esautomotion sono presentate all’Euroblech di Hannover, la più importante fiera del settore della lavorazione metallo (taglio-pressa-piegatura) a livello mondiale che si sta svolgendo questa settimana con una importantissima presenza di prodotti Esautomotion che equipaggiano le macchine dei migliori costruttori mondiali.

In particolare, le soluzioni proposte riguardano l’integrazione tra diverse tecnologie, volte ad aumentare produttività, flessibilità, ecologia, risparmio energetico ed il livello di sicurezza dei macchinari.

Verrà inoltre presentata agli operatori del settore una nuova applicazione di calibrazione automatica cinematica, in grado di misurare le deformazioni della struttura meccanica e del materiale.

“Intendiamo diventare il punto di riferimento dei Sistemi di Controllo Numerico (CNC) di tutti i tipi di macchine che lavorano lamiera, legno, marmo e vetro: con qualsiasi tecnologia, in tutto il mondo” sono le parole di Gianni Senzolo, Ceo di Esautomotion.