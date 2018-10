Amplifon – Crescono ricavi (+7,3%) ed Ebitda (+8,4%) nei 9 mesi 2018

Nei primi nove mesi del 2018 il gruppo ha realizzato un giro d’affari di 967,6 milioni, in crescita del 10,4% a cambi costanti (+7,3% a cambi correnti) rispetto allo stesso periodo del 2017.

Tale dinamica ha beneficiato per il 6,9% della crescita organica e per il 3,5% del contributo delle acquisizioni mentre il cambio ha avuto un impatto negativo per il 3,1 per cento, principalmente per l’apprezzamento dell’euro verso il dollaro americano e il dollaro australiano, anche se in progressivo miglioramento nel periodo.

I ricavi per area geografica evidenziano che il principale mercato è rappresentato dall’area Emea, che contribuisce per il 68,7% con 664,9 milioni (+11,7%), cui seguono l’Area America, che esprime il 17,5% dei ricavi, pari a 169,4 milioni (-1,3%) e quella dell’Asia e Oceania che, con 131,5 milioni (-1,9%) rappresentano la quota restante.

L’Ebitda è aumentato dell’8,4% a 148,4 milioni. Nel corso dei primi nove mesi del 2018 il gruppo ha sostenuto oneri non ricorrenti per 6 milioni relativi a costi per l’acquisizione di GAES, annunciata lo scorso luglio.

In crescita anche l’Ebit (+5,7% a 96,6 milioni), nonostante ammortamenti e svalutazioni aumentati del 13,7 per cento.

L’Ebitda margin e l’Ebit margin sono rimasti sostanzialmente stabili rispettivamente al 15,3% e al 10 per cento.

Il periodo in esame si è chiuso con un utile netto di 60,8 milioni in progresso del 26,4 per cento, beneficiando sia di oneri finanziari netti diminuiti del 15,6%, grazie al rifinanziamento del bond con nuove linee caratterizzate da termini e condizioni più vantaggiosi, sia di una minore incidenza delle imposte con un tax rate sceso al 28% dal precedente 37,5 per cento.

Sul fronte patrimoniale l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 348,6 milioni, in aumento di 52,3 milioni rispetto al dato di fine 2017, per effetto in particolare degli assorbimenti di cassa derivanti da attività di investimento solo parzialmente compensati dal flusso generato da attività operativa.

Per l’ultimo trimestre dell’esercizio corrente la società prevede di continuare a registrare un favorevole trend di crescita, sia organica sia esterna, in tutte le aree geografiche.

Tale performance favorirà il continuo incremento della profittabilità, grazie anche al costante miglioramento dell’efficienza operativa e al raggiungimento di una maggiore scala nei mercati principali.

L’incremento della profittabilità più che compenserà il programma di investimenti in marketing e comunicazione, nell’espansione del network enelle persone, favorendo una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Inoltre il management prevede l’entrata nel mercato cinese entro la fine dell’anno.

La società conferma la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo, anche grazie al lancio dei prodotti a marchio Amplifon e del sistema multi-canale in altri paesi chiave.

Obiettivi che saranno ulteriormente rafforzati dall’acquisizione di GAES.