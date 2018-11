Media – Fox: ricavi per 7,2 miliardi nel 1Q 2018-2019 (+2,5%)

La 21st Century Fox, uno dei più grandi operatori mediatici statunitensi e il secondo gruppo mediatico in Italia dopo Mediaset, ha pubblicato i dati sul fatturato del primo trimestre 2018-2019.

Nel dettaglio, la società ha registrato nel trimestre ricavi per 7,2 miliardi di dollari, in crescita del 2,5% rispetto ai 7 miliardi di dollari (+4,1% a cambi costanti) registrati nel pari periodo dell’esercizio precedente. Un risultato sostanzialmente in linea con le attese degli analisti che prevedevano ricavi per 7,24 miliardi di dollari.

Una dinamica che riflette lo sviluppo a doppia cifra del fatturato nel segmento Television (+19,8% a 1,28 miliardi di dollari) e dei maggiori ricavi derivanti dall’affiliazione e dalla pubblicità nella divisione della programmazione e della televisione della rete via cavo (+3,6% a 4,3 miliardi di dollari), che hanno beneficiato della trasmissione dei mondiali di calcio in Russia.

In calo invece del 7% a 1,82 miliardi i ricavi provenienti dalla divisione Filmed Entertainment. Un andamento che sconta volumi in calo e il mix di film usciti nelle sale nel periodo in esame, solo parzialmente arginato dal maggiore fatturato realizzato per le produzioni televisive.

Le entrate trimestrali da operazioni continue attribuibili agli azionisti della 21st Century Fox si sono attestate a 1,23 miliardi di dollari (0,69 dollari per azione), in crescita del 54% rispetto agli 839 milioni di dollari (0,45 dollari per azione) registrati nel trimestre dell’anno precedente.

Il ceo e il presidente della media company, Ruper e Lachlan Murdoch, hanno commentato i risultati ottenuti: “continuamo a fare importanti passi avanti e a porre solide basi in vista della nostra transazione in Disney, prevista per la prima metà del 2019.”

Si ricorda che lo scorso settembre, 21st Century Fox ha perso l’asta con Comcast per l’acquisizione del 61% di Sky, dopo che il colosso via cavo a stelle e strisce aveva perso la battaglia contro Walt Disney per l’acquisizione degli asset di 21st Century Fox, mentre il 39% di Sky detenuto da Fox sarà ceduto a Disney.

In apertura di mercato, il titolo 21st Century Fox scambia in territorio positivo sulla Borsa di New York, con un rialzo dello 0,8% a 46,78 dollari (NYSE +0,45%).