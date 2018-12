Obbligazioni – Cosa bolle in pentola

Dopo il facile entusiasmo che ha salutato l’annunciata tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, i mercati si riposizionano in modalità stand-by.

Sono tanti i punti interrogativi che chiedono risposte non evasive a partire da come si dovrà muovere la politica monetaria il cui abbraccio fatato ha senza dubbio creato per i mercati una dipendenza difficile da invertire. Dopo le parole di Powell della scorsa settimana, il rendimento del T-bond ha innestato la retromarcia e buca già da ieri soglia 3% per ritrovarsi su un 2,95% schiacciando la curva, così come misurata con lo spread con il Treausury a due anni, a 15 centesimi.

Ma il movimento è ricalcato anche in Europa, prova ne sia il Bund decennale che scende a 0,29%, anche questo un traguardo che non depone a favore di una normalizzazione dei tassi che accompagna, per definizione, un’economia in crescita robusta.

I Btp seguono il movimento e non sembrano avere benzina per accentuare un ulteriore recupero se non al traino del mercato in generale, e d’altronde solo dei fatti e numeri concreti possono a questo punto prendere il posto delle parole e dichiarazioni di (velati) intenti.

Poi, seppur relegata ancora a fenomeno politico sociale, c’è la sommossa dei “gilet gialli” francesi che è poco prudente confinare questione nazionale, mentre l’Opec è in subbuglio dopo l’uscita del Qatar dal cartello e il recupero del prezzo del greggio forse un fugace pull-back temporaneo.

Non si parla in questi giorni di Brexit, ma l’anno volge al termine, e non si trova nemmeno un accordo sul clima perché, benchè l’allarme sugli effetti del cambiamento abbia abbondantemente superato la zona rossa, le ricadute economiche sarebbero pesantissime e lo stesso, per altri versi, vale per il problema dei grandi flussi migratori.

Nel grande pentolone tutto questo è in ebollizione e nessuno ben sa o capisce cosa ne possa uscire.

Uno sguardo infine agli spread degli high-yield su cui il livello di attenzione è elevato.

Riprendono a salire e confermano quanto già evidenziato ieri: l’ampia divergenza tra le due valute di riferimento, dollaro ed euro, con una differenza di mezzo punto a vantaggio (nel senso che lo spread è più elevato) per le emissioni denominate nella moneta unica. Il rialzo delle borse di ieri potrebbe riflettersi anche in un temporaneo assestamento di entrambi i valori, ma il trend potrebbe essere ancora non in esaurimento.