Auto – Possibile alleanza Ford/Volkswagen

Il presidente americano Donald Trump ha rassicurato le case automobilistiche tedesche di non aver intenzione di procedere nell’immediato con l’implementazione di nuovi dazi all’importazione di veicoli dall’Europa.

Ieri i rappresentati di Bmw, Daimler e Volkswagen, si sono riuniti alla Casa Bianca in un meeting definito dai toni amichevoli, ma che non ha prodotto risultati concreti. Per ridurre il deficit commerciale verso la Germania, Trump ha chiesto agli automaker tedeschi di aumentare la produzione negli Stati Uniti e in tal senso Volkswagen è stata l’unica a proporre qualcosa di nuovo.

La casa di Wolfsburg sta prendendo in considerazione la costruzione di un nuovo impianto negli Usa, in aggiunta a quello già esistente in Tennessee. Non solo, il gruppo sta studiando anche una possibile partnership con Ford per condividere le piattaforme produttive e costruire i propri modelli in America.

“Stiamo dialogando con Ford per costruire una vera alleanza automobilistica mondiale, che rafforzerebbe anche l’industria americana”.

Lo ha dichiarato il ceo di Volkswagen Herbert Diess precisando che i negoziati sono allo stato avanzato, un’operazione che dovrebbe avere natura industriale e non finanziaria. Non dovrebbero essere previsti quindi, almeno in prima battuta, scambi di partecipazioni azionarie.

Il presidente di Ford ha invece confermato solo in parte le parole di Diess, dichiarando che i colloqui stanno andando bene ma nulla è stato ancora deciso. Secondo Ford, infatti, data la natura della visita alla Casa Bianca dei leader dell’automotive tedeschi, Diess stava più che altro cercando di dimostrare il contributo di Volkswagen all’economia americana.

Secondo le indiscrezioni, i due gruppi hanno discusso della possibilità di Volkswagen di investire in Argo Al, il partner di Ford nella tecnologia self-driving, per sviluppare congiuntamente veicoli a guida autonoma.

Le società starebbero inoltre considerando un legame per produrre auto elettriche e condividere gli stabilimenti in diverse regioni del mondo.