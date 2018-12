Obbligazioni – Avanti mezza, indietro tutta

Sempre più frastornati dall’assenza di indicazioni chiare e da dichiarazioni o annunci cui non seguono fatti concreti, i mercati che avevano tentato un recupero vivace, innestano nuovamente la retromarcia spaventati dalla fragilità di Wall Street e dallo spettro di una “recessione” i cui segni vengono letti nel progressivo appiattimento della curva dei tassi americani.

Peccato che la curva americana si sia già notevolmente appiattita già da un anno a questa parte senza che ciò avesse provocato alcun rallentamento dell’attività economica. Certo è che i toni più accomodanti del Governatore della Fed di una settimana fa hanno comportato una revisione delle aspettative sul corso della politica monetaria, ma limitatamente al tasso obiettivo di neutralità dei Fed funds e ai tempi di realizzazione. Il T-bond, che scontava poco prima rendimenti superiori al 3,5% (e ben oltre) è oggetto di acquisti pesanti e scende al 2,90%, mentre il titolo a due anni non può che restare ancorato ai tassi correnti vista la sua vita più breve; di qui l’origine della forma, tendenzialmente anomala, della curva.

Alla forte domanda di decennali americani concorre poi, è stato più volte sottolineato, il naturale spostamento degli investimenti su assets sicuri – e il T-bond è il primo fra tutti – nei momenti di incertezza o fragilità di altre categorie di attivi e, in più, una deriva naturale verso il parcheggio di liquidità che caratterizza da sempre l’ultima frazione d’anno.

Il dollaro, in tutto ciò, si rafforza e si riavvicina verso 1,13, e non sembra sbagliato trovare in questo una conferma di quanto sopra. Scende anche il rendimento del Bund giunto ormai a un misero quarto di punto (0,25%) e questo determina l’allargamento dello spread con il più trascurato Btp, anch’esso in discesa ma con velocità ridotta e il richiamo al rialzo dello spread tra i due (risalito a 290 punti base) non ha motivazioni politiche, ma puramente tecniche e potrebbe anche in questo senso proseguire senza dover ricercare articolati retroscena.

In ultimo, l’oggetto di attenzione da un po’ di tempo a questa parte: lo spread dei corporate high-yield. Si era ipotizzata una possibile inversione nel movimento che si è puntualmente verificata, ma al tempo si continua ad accentuare la divergenza tra i due numeri (in euro e in dollari) che sale a 53 punti base. Considerato tuttavia il veloce cambio di umore sull’azionario, non è azzardato pensare ad una immediata ripresa del cammino dei tassi per questa categoria di titoli verso l’alto.