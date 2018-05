Assicurazioni – La Cassazione precisa gli ambiti delle polizze vita di ramo III

L’indice del comparto assicurativo a Piazza Affari segna poco dopo le 10:00 un calo dello 0,8%, in controtendenza rispetto all’indice Ftse Mib. A pesare è la sentenza della Cassazione che stabilisce che polizze vita che non garantiscono il capitale al termine e quindi hanno solo valenza finanziaria non debbano essere considerate come polizze vita. Rischiando quindi di farne perdere i vantaggi fiscali e giuridici.

Settore assicurativo debole a Piazza Affari, dopo la sentenza della Consulta sulle polizze vita. L’indice Ftse Italia Assicurazioni poco dopo le ore 10:00 lascia sul terreno lo 0,8%, contro un rialzo dello 0,1% dell’indice Ftse Mib. In terreno leggermente negativo anche l’indice Ftse Italia Banche, anch’esse molto attive nel settore delle polizze vita.

La sentenza della Cassazione ha stabilito che le polizze vita che non abbiano un chiaro contenuto assicurativo e cioè che, nel caso delle polizze Ramo III, se non garantiscono la restituzione del capitale investito vadano considerati investimenti ordinari. Quindi, affinché una polizza denominata vita possa essere considerata come tale e non un semplice investimento finanziario, deve sussistere una presa in carico del rischio da parte della compagnia. Il ramo III include i contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici e altri valori di riferimento (le cosiddette unit-linked e index-linked).

La differenza è rilevante, poiché le polizze vita godono di alcune particolari caratteristiche di tipo fiscale e giuridico che hanno rappresentato un certo appeal per il successo di questo tipo di prodotto. Nel dettaglio, le polizze vita non rientrano nel monte dell’asse successorio dal punto di vista fiscale, dato che sono assimilate a un contratto a favore di terzi per cui i premi derivanti da tali polizze sono considerate prestazioni dovute agli eredi in base a tale contratto. Inoltre, sempre dal punto di vista fiscale, la tassazione dei rendimenti delle polizze vita viene pagata solo a scadenza e non detratta ogni anno come per prodotti di investimento. Infine, le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili, cosa che non vale per i normali prodotti di investimento.

Bisognerà vedere come nel dettaglio verrà applicata tale sentenza ma il mercato su cui potenzialmente potrebbe avere un effetto è di dimensioni ragguardevoli. Nel 2016, su 102 miliardi di premi vita complessivi, il ramo III pesava per 24 miliardi.