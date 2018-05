Mercati – L’incertezza politica affossa Milano (-2,7%), euro e Btp sotto pressione

Altra seduta sotto pressione per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina in calo del 2,7% a 21.350 punti. Sottotono anche l’Ibex 35 di Madrid, in ribasso del 2,6%, mentre il Dax di Francoforte (-1,5%), il Ftse 100 di Londra (-1,3%) e il Cac 40 di Parigi (-1,3%) limitano i danni. Debole anche Wall Street, con ribassi che vanno dal -0,4% del Nasdaq al -1,2% del Dow Jones.

L’instabilità interna del Belpaese continua a preoccupare l’Europa e mantiene sotto pressione soprattutto il comparto obbligazionario. In mattinata lo spread fra Btp e Bund sulla scadenza decennale è arrivato a superare i 320 punti base, per poi ridimensionarsi parzialmente e tornare in area 287 bp. Anche il rendimento del Btp a 2 anni è passato in una giornata dallo 0,7% al 2,5 per cento.

L’incertezza è massima, dopo che nel pomeriggio Carlo Cottarelli, incaricato di definire la squadra di governo, ha lasciato il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni. Previsto un nuovo incontro al Colle per domani mattina.

Intanto giungono diverse critiche dall’Europa, in particolare dal commissario europeo per il bilancio, Gunther Oettinger, il quale ha affermato che “i mercati insegneranno agli italiani a votare nella maniera giusta”. Anche il vice presidente della Bce, Vitor Constancio, ha invitato l’Italia a ripassare le regole sugli aiuti ai Paesi in difficoltà e il commissario Ue all’economia, Pierre Moscovici, ha ribadito che il destino degli italiani è nelle loro mani.

Sull’attuale situazione è intervenuto anche il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, al termine delle sue considerazioni finali alla relazione annuale di Bankitalia, affermando che “è grave e non vi sono giustificazioni, se non emotive, per ciò che osserviamo oggi sui mercati”.

In vista delle prossime elezioni, che potrebbero tenersi già in estate, il dibattito attorno alla permanenza nell’area euro si fa sempre più serrato e a farne le spese è la moneta unica, che resta sotto quota 1,16 nei confronti del dollaro, a 1,155.

Ad aggiungere ulteriore instabilità in Europa contribuisce anche il possibile ritorno alle urne in Spagna, dopo che la presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Partito Socialista nei confronti del premier Mariano Rajoy, in scia allo scandalo di corruzione che ha travolto il Ppe.

Tra le materie prime, in lieve rialzo l’oro a quota 1.303 dollari l’oncia mentre il Wti continua ad arretrare, scivolando del 2% a quota 66,5 dollari al barile.

A Piazza Affari le vendite investono ancora il comparto finanziario, in particolare Banco Bpm (-6,7%), Banca Generali (-6,1%) e Unicredit (-5,6%). Segni rossi anche per quasi tutti gli altri titoli del Ftse Mib, ad eccezione dei petroliferi e in particolare Saipem (+3,2%).