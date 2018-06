Mercati – Piazza Affari (+2,1%) la migliore dopo rassicurazioni su permanenza nell’euro

Mattinata in rialzo per i listini del Vecchio Continente, in particolare per il Ftse Mib (+2,1%), il più penalizzato venerdì scorso. Positivi, intorno a mezzogiorno, anche il Dax di Francoforte (+0,5%), il Ftse 100 di Londra (+0,7%), il Cac 40 di Parigi (+0,1%) e l’Ibex 35 di Madrid (+0,8%), nonostante il nulla di fatto del G7 nel weekend e in attesa delle delibere di Fed e Bce, previste rispettivamente per mercoledì sera e giovedì.

Piazza Affari beneficia soprattutto della rimonta dei bancari, con acquisti in particolare su UNICREDIT (+5,5%), INTESA (+4,5%), BANCO BPM (+3,1%) e UBI (+2,8%), dopo le parole rassicuranti del ministro Giovanni Tria sulla permanenza nell’area euro e sulla tenuta dei conti pubblici. Dichiarazioni che consentono un deciso ridimensionamento dei rendimenti sui titoli di Stato italiani, con il Btp decennale in calo al 2,91% e lo spread dal Bund tedesco in contrazione di quasi 22 bp a 243 punti base.

In generale l’attenzione degli operatori è già rivolta alle riunioni delle banche centrali, con la Fed che alzerà i tassi per la seconda volta nel 2018 e la Bce che potrebbe avviare le discussioni sulla conclusione del quantitative easing.

Sullo sfondo permangono le tensioni commerciali internazionali, dopo il sostanziale fallimento del G7. Il presidente americano Trump ha lasciato in anticipo l’evento per recarsi a Singapore, in vista dell’incontro di domani con il leader nordcoreano Kim Jong-un; nella notte, inoltre, ha dato ordine di togliere la propria firma dal comunicato finale del summit, lanciando nuove accuse contro l’UE e il Canada.

Pochi spunti dall’agenda macroeconomica odierna, in cui spiccano in negativo i dati sulla produzione industriale di Italia e Regno Unito, che si sommano agli omologhi ugualmente deludenti di Germania e Francia, diffusi venerdì.

Nel frattempo, sul Forex, il cambio euro/dollaro continua a d oscillare in area 1,18, mentre il biglietto verde guadagna terreno sulla moneta giapponese con il dollaro/yen tornato in area 110.

Tra le materie prime, infine, l’oro si mantiene poco sotto quota 1.300 dollari l’oncia, mentre arretrano le quotazioni del petrolio con Brent e Wti in flessione dello 0,6% rispettivamente a 76 e 65,3 dollari al barile.