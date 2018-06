Mercati Asiatici – Listini contrastati, la risalita dello yen frena Tokyo (-0,7%)

Avvio di ottava misto per le Borse asiatiche in scia a quello, lo scorso venerdì, di Wall Street. Un andamento sempre riconducibile alle tensioni commerciali tra Usa e Cina che vanno man mano facendosi più accese.

Al riguardo, gli ultimi rumor di stampa riportano che il presidente americano, Donald Trump, vorrebbe limitare gli investimenti da parte di società cinesi di investire in società tecnologiche a stelle e strisce, in particolare in quei settori identificati da Pechino come strategici nel piano “Made in China 2025”, tra cui robotica ed aerospaziale, Inoltre, l’inquilino della Casa Bianca vorrebbe in parte bloccare le esportazioni di tecnologia verso la Cina.

In Giappone, il Nikkei cede lo 0,7% attestandosi a 22.365,51 punti in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (-0,9%) a 1.729,75 punti. I listini sono in parte rallentati anche dall’ulteriore apprezzamento dello yen sul dollaro, con il cambio che scende a 109,4 (venerdì era a 109,9).

Le Borse della Cina continentale viaggiano in due direzioni opposte, con Shanghai a -0,2% e Shenzhen in progresso dello 0,3%. In rosso la piazza di Hong Kong (-0,8%).

A livello monetario, ieri la banca centrale cinese ha annunciato l’intenzione di tagliare di 50 punti base la quantità di denaro che alcune banche dovrebbero detenere come riserve a , rilasciando di conseguenza 108 miliardi di dollari in liquidità. Il tutto punterebbe ad accelerare il ritmo degli scambi di equity swap e spronare i prestiti a alle piccole e medie imprese.

La riduzione delle riserve è stata la terza effettuata quest’anno dall’istituto centrale cinese ed era già stata ampiamente anticipata dagli investitori.

Peculiare, però, è il fatto che la People’s Bank of China ritiene che liquidità di circa 108 miliardi di dollari (pari a 700 miliardi di yuan), derivante dalla suddetta riduzione delle riserve, sarà più grande del previsto (circa 400 miliardi di yuan).

Inoltre, l’istituto centrale cinese ha annunciato che l’ultimo taglio riguardante i coefficienti di riserva in alcune banche, attualmente il 16% per le grandi banche e il 14% per quelle piccole, sarà efficace a partire dal prossimo 5 luglio.

Infine, la banca centrale cinese ha detto che manterrà la politica monetaria prudente e neutrale.

A livello geopolitico, si segnala la vistita di giovedì a Mosca del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, il quale ha poi avuto un incontro con il leader russo, Vladimir Putin. I due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui hanno concordato di “proseguire gli sforzi congiunti per stabilire una completa denuclearizzazione nella penisola coreana e assicurare pace e stabilità permanenti nella penisola e nell’Asia nord-orientale”.

Inoltre, i due capi di Stato si auspicano che le le ridotte tensioni con Pyongyang apriranno opportunità per progetti economici e infrastrutturali che collegherebbero direttamente la Corea del Sud con la Russia attraverso la Corea del Nord.

Questi piani, però, sono attualmente bloccati da sanzioni internazionali sulla Corea del Nord che i leader internazionali non intendono revocare fino a quando la Corea del Nord effettuerà passi significativi per rinunciare alle sue armi nucleari e ai missili balistici.

A questo proposito, gli States avrebbero preparato una timeline da inviare alla Corea del Nord per implementare concretamente gli accordi presi dopo l’incontro dello scorso 12 giugno tra le due delegazioni e che dovrebbe portare alla completa denuclearizzazione del Paese asiatico.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, alle 08:10 ora italiana viaggiano in ordine sparso.

L’indice Msci Asia Pacific cede lo 0,4%, mentre l’oro tratta a 1.267,22 dollari l’oncia.