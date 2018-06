Utility – Balzo delle bollette luce e gas nel 3° trimestre 2018

Dal prossimo 1° luglio, e fino al 30 settembre, le tariffe del mercato in tutela per la famiglia-tipo aumenteranno per l’energia elettrica e per il gas rispettivamente del 6,5% e dell’8,2% rispetto al 2° trimestre di quest’anno che, al contrario, aveva registrato dei forti ribassi su base congiunturale:- 8% per l’elettricità e -5,7% per il gas.

Alla base del forte aumento delle bollette luce e gas, annunciato ieri dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nello scorso mese di maggio.

Nel dettaglio, la bolletta dell’elettricità e quella del gas avranno un prezzo di riferimento per il cliente tipo, tasse incluse, rispettivamente pari a 20,22 centesimi di euro per KWh e a 78,28 centesimi di euro per metro cubo.

L’incremento del prezzo dell’energia elettrica per la famiglia tipo nel 3° trimestre del 2018 rifletterà la forte crescita dei costi di approvvigionamento, dato che questi oneri contribuirebbero per il +12,5% alla variazione complessiva della spesa per il cliente tipo.

Aumento compensato dalla riduzione del 6% degli oneri generali di sistema, per effetto dell’intervento di scudo, riflettendo un calo del 2,3% e del 3,7% rispettivamente delle oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili (A SOS) e della componente a copertura degli altri oneri (ARIM).

La variazione per la bolletta del gas, il cui impatto risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo, è sostanzialmente legata al forte incremento dei costi di approvvigionamento della materia prima (+8,3%) che riflette l’aumento delle quotazioni del gas attese nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre in Italia e Europa. Leggero incremento (+0,4%) anche per la componente relativa al trasporto, mentre ci sarà una flessione della componente a copertura del meccanismo a copertura degli oneri di morosità per i servizi di ultima istanza UG3.