Mercati Asiatici – Borse contrastate, Tokyo flat e Shanghai in calo (-0,6%)

Le Borse asiatiche si muovono a due velocità, dopo la chiusura in frazionale rialzo di Wall Street.

L’attenzione degli investitori è sempre rivolta all’escalation commerciale tra Washington e Pechino. Al riguardo, infatti, il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che la guerra commerciale guidata dagli Stati Uniti è diventata il più grande “killer della fiducia” per l’economia globale, avvertendo che il mondo intero reagirà se gli States continueranno ad essere così ostinati.



In una conferenza stampa la portavoce del suddetto ministero, Hua Chunying, ha detto che Washington sta architettando ogni tipo di giustificazione per le sue azioni commerciali, compresa quella della sicurezza nazionale. Hua ha poi aggiunto che “La guerra commerciale degli Stati Uniti non è solo con la Cina, ma con il resto del Mondo. Considerando il resto del Mondo come avversari, gli Stati Uniti hanno trascinato l’intera economia globale in un luogo di pericolo. Se gli States continuano a essere ostinati, i Paesi di tutto il Mondo non faranno altro che rafforzare la loro determinazione a rispondere”.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni di Larry Kudlow, a capo del Consiglio Economico della Casa Bianca, il quale crede che il presidente cinese, Xi Jinping, abbia interrotto il progresso raggiunto su un accordo volto a interrompere le dispute tariffarie tra Usa e Cina.

Inoltre, Kudlow ha aggiunto che tra i funzionari cinesi di basso rango che vogliono l’accordo vi sarebbe anche il principale consulente economico di Xi, Liu He, ma il presidente ha rifiutato di apportare cambiamenti al trasferimento della tecnologia cinese e ad altre politiche commerciali.

In un conferenza stampa Kudlow ha ribadito che “Per quanto ne sappiamo, il presidente Xi, al momento, non vuole concludere un accordo”. Inoltre, ha aggiunto che la Cina potrebbe porre fine alle tariffe statunitensi “questo pomeriggio fornendo un approccio più soddisfacente” e prendendo provvedimenti anche per altri Paesi che li richiedono. In particolare, tali disposizioni riguardano la riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie alle importazioni, ponendo fine al “furto” della proprietà intellettuale e consentendo alle società aventi proprietà straniera di operare in Cina.

In Giappone, il Nikkei si muove sulla parità attestandosi a 22.787,10 punti in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,1%) a 1.752,13 punti. I listini sono anche sostenuti dalla sostanziale stabilità dello yen sul dollaro, con il cambio che scende di poco a 112,8 (ieri era 113). Il tutto dopo che la Bank of Japan ha ridotto gli acquisti di bond a lungo termine al livello più basso dallo scorso gennaio.

Dall’agenda macro è emerso che le esportazioni giapponesi, a giugno, sono cresciute del 6,7% su base annuale (+7% il consensus e +8,1% il dato precedente). Le importazioni giapponesi, sempre a giugno, sono salite del 2,5% su base annua (+5,3% le stime e +14% l’ultima rilevazione). Il saldo della bilancia commerciale, sempre nel periodo in esame, si è attestato a 721 miliardi di yen (534 miliardi le attese e un deficit di 581 miliardi il precedente).

Le Borse della Cina continentale si muovono al ribasso, con Shanghai a -0,6% e Shenzhen a -1 per cento. Vendite anche sulla piazza di Hong Kong (-0,1%).

Sul fronte politico/economico, le indiscrezioni dei media cinesi riportano che durante l’anno in corso la Cina promuoverà una ristrutturazione degli asset in diversi settori come quello del carbone, delle telecomunicazioni, dell’energia elettrica, della manifattura e della chimica. Il tutto rientra nell’ambizioso programma di riforma delle aziende pubbliche.

Sul fronte monetario, lo yuan è sceso a 6,7408 sul mercato onshore e a 6,7695 su quello offshore nei confronti del dollaro, entrambi ai minimi da un anno.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, alle 8:00 ora italiana viaggiano prevalentemente in territorio positivo.

L’indice Msci Asia Pacific guadagna lo 0,2%, mentre l’oro tratta a 1.224,06 dollari l’oncia.