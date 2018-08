Mercati – Verso chiusura in calo, Piazza Affari a -1,8%

Prosegue in territorio negativo la seduta delle Borse europee, appesantite anche dall’avvio in rosso di Wall Street. Intorno alle 15:50 il Ftse Mib cede l’1,8%, in calo come il Dax di Francoforte (-1,6%), il Ftse 100 di Londra (-1,2%), il Cac 40 di Parigi (-0,7%) e l’Ibex 35 di Madrid (-1,2%). Oltreoceano i listini a stelle e strisce hanno aperto in ribasso di circa mezzo punto percentuale, complici le rinnovate preoccupazioni per un inasprimento dello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Le nuove minacce di Washington hanno riacceso i riflettori sul tema del protezionismo, alimentando l’avversione al rischio degli investitori. A Washington infatti sono pronti a proporre dal mese prossimo un incremento dal 10% al 25% delle tariffe su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi, una mossa che provocherebbe misure analoghe da Pechino.

Nel frattempo, sono esauriti gli appuntamenti di questa settimana con le banche centrali, dopo la riunione della Bank of England che ha innalzato i tassi come previsto allo 0,75%, mantenendo invariato il programma di allentamento quantitativo a 435 miliardi di sterline e il piano di acquisti di bond fino a 10 miliardi di sterline e avvisando di non avere fretta nell’aumentare ulteriormente il costo del denaro vista l’incertezza relativa alla Brexit.

Nessuna novità, ieri, dalla Fed che ha lasciato invariati i tassi e ribadito la politica di graduali ritocchi, il prossimo dei quali previsto con ogni probabilità per settembre.

Sul fronte macro i prezzi alla produzione dell’Eurozona (+0,4% m/m, +3,6% a/a) hanno battuto di poco le stime mentre si attendono a breve i dati americani su ordini industriali e ordini di beni durevoli di giugno.

La decisione della BoE indebolisce la sterlina, in calo a 1,306 dollari e a 0,89 rispetto all’euro. Lo yen recupera terreno nei confronti del biglietto verde e della moneta unica, riportando i rispettivi cambi a 111,4 e 129,5. Il cambio euro/dollaro resta nella fascia bassa di 1,16, in attesa dei dati Usa e soprattutto del Job Report statunitense di domani.

Sull’obbligazionario scattano le vendite sul Btp decennale, il cui rendimento tocca i massimi da fine giugno in area 2,95% per poi ridimensionarsi al 2,88%, ma resta in rialzo di 10 bp rispetto alla precedente chiusura. Lo spread dal Bund si amplia così a 242 punti base, in aumento di circa 13 bp, dopo aver raggiunto anche i 250 punti base. Il tutto nel giorno del supervertice fra Tria, Di Maio, Salvini e Conte sul tema del budget.

Tra le materie prime restano deboli le quotazioni del greggio con Wti e Brent rispettivamente in area 67,4 e 72,2 dollari al barile, frenate dai dati sulle scorte e sulla produzione dei Paesi Opec e della Russia. Oro a 1.216 dollari l’oncia, indebolito dall’apprezzamento della valuta americana e dalle considerazioni di Powell, capo della Fed, in merito ai rischi limitati di una impennata del tasso di inflazione.

A Piazza Affari crolla TENARIS (-7,9%) affondata dai conti. Lettera sui bancari, con INTESA a -3,4%, BANCO BPM e UNICREDIT a -4%, oltre che su SAIPEM (-5,2%) e su POSTE ITALIANE (-5,5%) nonostante i buoni risultati, mentre rimbalza lievemente FERRARI (+1,1%) dopo il crollo di ieri in scia ai giudizi degli analisti sui target ambiziosi.