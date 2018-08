Mercati Asiatici – Listini sparsi, ok Tokyo (+2%) e ancora in rosso la Cina

Le Borse asiatiche si muovono a due velocità, nonostante la chiusura debole di Wall Street, influenzata dalla recente crisi economica che ha colpito la Turchia.

Il focus dei listini è sempre rivolto alla tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, alimentata sia dai media di stato cinesi, che criticano il Paese a stelle e strisce per non prendere in considerazione né l’abbassamento delle tariffe cinesi né la continua apertura della sua economia, sia dal nuovo atto di difesa statunitense.

Infatti, la Cina si è detta irritata dal suddetto documento, condannandone le misure target e dichiarandosi pronta a valutarne attentamente gli aspetti. In merito, si segnala che la National Defense Authorization Act (NDAA) rafforza la commissione per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS), la quale esamina le proposte di investimento straniere per determinare se minaccino la sicurezza nazionale.

Il ministero del commercio cinese ha affermato di aver preso atto dell’inserimento del CFIUS nell’atto e di valutare in modo completo i contenuti, prestando particolare attenzione all’impatto sulle imprese cinesi. In una breve comunicazione il dicastero ha sottolineato che “La parte statunitense dovrebbe trattare obiettivamente e in modo equo gli investitori cinesi ed evitare che CFIUS diventi un ostacolo alla cooperazione di investimento tra le imprese cinesi e statunitensi. Le società cinesi e statunitensi cercano una maggiore cooperazione in materia di investimenti esortando i governi dei due paesi a prestare attenzione alle voci delle loro società, fornendo un buon ambiente e aspettative stabili”.

Il tutto segue il botta e risposta di tariffe da una parte e l’altra del Pacifico, con la Cina che è pronta a rispondere in egual misura all’ultima manovra statunitense imponendo dazi del 25% su import americani per 16 miliardi di dollari. Infatti, il prossimo 23 agosto gli States introdurranno imposte commerciali del 25% su 16 miliardi di dollari di import cinese a conclusione del primo round di misure protezionistiche da 50 miliardi già approvati dalla stessa amministrazione.

In Giappone, il Nikkei guadagna il 2% in prossimità della chiusura. Andamento simile anche il più ampio indice Topix (+1,4%). I listini beneficiano in parte del deprezzamento dello yen sul dollaro, con il cambio che sale a 110,8 (ieri era a 110,2).

Dall’agenda macro è emerso che l’utilizzo delle capacità produttive giapponesi, a giugno, è sceso del 2,2% su base mensile (flat il consensus e -2,1% il precedente). La produzione industriale giapponese, sempre a giugno, è diminuita dell’1,8% su base mensile (-2,1% il consensus e l’ultima rilevazione).

Andamento negativo per le Borse della Cina continentale, con Shanghai a -0,6% e Shenzhen a -0,7 per cento. In calo la piazza di Hong Kong (-1,3%).

L’attenzione è rivolta agli appuntamenti macro odierni, che hanno evidenziato come gli investimenti in fixed assets cinesi, a luglio, sono cresciuti del 5,5% su base annuale (+6% il consensus e il dato precedente). La produzione industriale, sempre a luglio, è salita del 6% su base annua (+6,3% le attese e in linea l’ultima rilevazione). Le vendite al dettaglio, nel medesimo periodo di riferimento, sono aumentate dell’ 8,8% su base annuale (+9,2% le previsioni e +9% il dato precedente). Il tasso di disoccupazione cinese è incrementato del 5,1% (+4,8% l’ultima rilevazione).

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, alle 8:00 ora italiana viaggiano sparse.

Infine, si segnala che ieri i funzionari delle due Coree si sono incontrati nella zona demilitarizzata di Panmunjom per discutere la possibilità di tenere un vertice a settembre. Al riguardo, però, non è ancora stata annunciata nessuna data per quello che sarà il terzo incontro di quest’anno tra il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, e il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Inoltre, non sono emersi i dettagli dei colloqui previsti nel prossimo mese, ma le due Coree hanno discusso di tutta una serie di questioni, compresa una possibile dichiarazione di pace.

Il tutto si inserisce nel continuo tentativo della Corea del Nord e degli Stati Uniti di raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione della penisola coreana, dopo che Kim ha promesso di raggiungere tale obiettivo nel vertice di giugno a Singapore con il presidente americano Donald Trump.

L’indice Msci Asia Pacific guadagna lo 0,3%, mentre l’oro tratta a 1.194,01 dollari l’oncia.