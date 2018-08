Mercati Asiatici – Resiste Tokyo (+0,3%), vendite su Shanghai (-0,3%)

Le Borse asiatiche si muovono miste dopo la chiusura poco mossa registrata da Wall Street, seppure con nuovi record.

L’attenzione degli operatori è focalizzata sempre sulle vicende commerciali tra Stati Uniti e Cina, in particolare modo dopo che a metà della scorsa ottava sono entrati in vigore i nuovi dazi a stelle e strisce del 25% su import cinesi per 16 miliardi di dollari, a cui Pechino ha prontamente risposto in eguale misura sui beni statunitensi.

Il tutto si è compiuto mentre a Washington terminavano senza significativi passi avanti i colloqui tra i rappresentanti di Stato delle due superpotenze.

Sull’incontro è tornato il segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, il quale ha dichiarato che “le questioni in gioco non saranno risolte in uno o due incontri”. Mnuchin è poi entrato a fondo nella vicenda, spiegando che gli States vogliono un accesso equo al mercato cinese e che le misure protezionistiche adottate contro la Cina servono per proteggere le aziende e i lavoratori americani e non per danneggiare l’economia altrui.

In Giappone, il Nikkei si muove sopra la parità a +0,2% in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,5%). I listini sono sostenuti in parte dalla sostanziale stabilità dello yen sul dollaro, con il cambio sceso a quota 111,1 (ieri era 111,2).

Sul fronte monetario, il membro della BoJ, Hitoshi Suzuki, ha riferito che i banchieri centrali devono prestare maggiore attenzione a come il mercato obbligazionario è influenzato dalla sua politica monetaria estremamente espansiva, che probabilmente resterà in vigore per molto tempo.

Dall’agenda macro è emerso che la fiducia delle famiglie giapponesi, ad agosto, si è attestata a 43,3 punti (43,4 punti le stime e 43,5 punti il dato precedente).

Si muovono in territorio negativo le Borse della Cina continentale, con Shanghai a -0,3% e Shenzhen a -0,7 per cento. Ferma sulla parità, invece, la piazza di Hong Kong.

Sul fronte commerciale ieri il premier cinese, Li Keqiang, è tornato sul tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dichiarando che la Cina adotterà un sistema più severo al riguardo e punirà seriamente le violazioni di tali diritti. Inoltre, Li ha ribadito che Pechino tratta allo stesso modo le compagnie nazionali e straniere e non consente trasferimenti forzati della tecnologia.

Sul fronte geopolitico, in merito alla denuclearizzazione della penisola coreana, le ultime novità sul tema riportano che le forze armate a stelle e strisce non hanno in programma di sospendere ulteriori importanti esercitazioni militari con la Corea del Sud per il prossimo anno. Questo è quanto ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, che ha osservato come la sospensione delle esercitazioni della scorsa estate è stato un gesto in buona fede verso la Corea del Nord.

Sulla questione denuclearizzazione è intervenuto anche il Giappone. In un documento annuale pubblicato dal ministero della Difesa giapponese è riportato che “Le attività militari della Corea del Nord rappresentano la minaccia più grave e pressante che la nostra nazione abbia affrontato”. Il Paese del Sol Levante, infatti, ritiene che Pyongyang sia ancora una grave minaccia per la sicurezza nazionale, nonostante l’interruzione dei test sui missili balistici e l’impegno del leader nordcoreano, Kim Jong-Un, a denuclearizzare la penisola coreana.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana si muovono in ordine sparso.

L’indice Msci Asia Pacific guadagna lo 0,3%, mentre l’oro tratta a 1.204,25 dollari l’oncia.