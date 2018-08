Mercati Asiatici – Tiene botta Tokyo (+0,1%), ancora in rosso Shanghai (-0,8%)

Le Borse asiatiche si muovono in ordine sparso, dopo l’ennesima chiusura record di Wall Street.

L’attenzione degli operatori è sempre rivolta sulle vicende commerciali tra Stati Uniti e Cina, in particolar modo dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi a stelle e strisce del 25% su import cinesi per 16 miliardi di dollari, a cui Pechino ha prontamente risposto in pari ammontare sui beni americani. Il tutto è avvenuto mentre a Washington i colloqui tra i rappresentanti di Stato delle due superpotenze terminavano senza significativi passi avanti.

Si segnala che il 5 settembre scadrà il termine di consultazione affinchè Washington deliberi sull’introduzione di nuovi dazi su import cinesi per 200 miliardi di dollari.

In Giappone, il Nikkei si muove poco sopra la parità a +0,1% in prossimità della chiusura. Sulla parità, invece, il più ampio indice Topix. I listini riescono a tenere in parte grazie al deprezzamento dello yen sul dollaro, con il cambio salito a quota 111,6 (ieri era 111,1).

Dall’agenda macro è emerso che le vendite al dettaglio giapponesi, a luglio, sono cresciute dell’1,5% su base annua (+1,2% il consensus e +1,7% il dato precedente).

Si muovono in territorio negativo le Borse della Cina continentale, con Shanghai a -0,8% e Shenzhen a -1,1 per cento. In ribasso anche la piazza di Hong Kong (-0,8%).

Sul fronte bancario, ieri l’autorità di regolamentazione bancaria cinese si è detta pronta a ridurre la leva finanziaria e a respingere in modo proattivo i rischi esterni, poiché il settore finanziario deve ancora affrontare rischi nascosti e gravi livelli di attività finanziarie illegali.

In particolare, la Commissione di Regolamentazione Bancaria e Assicurativa della Cina (CBIRC) intende rafforzare i controlli sulla finanza di internet e migliorare le pratiche di prestito di proprietà per respingere una bolla immobiliare. Inoltre, il CBIRC ha anche affermato di velocizzare l’implementazione di misure per aprire ulteriormente i settori bancario e assicurativo e tali misure saranno comunque accompagnate dalla necessità di monitorare i rischi.

Sul versante economico, riecheggia la preoccupazione che l’economia cinese affronterà crescenti rischi nella seconda metà dell’anno e i policymaker devono intensificare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi chiave di sviluppo, ha avvertito il capo dell’agenzia di pianificazione statale. Il tutto poiché si intensificano le tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

Il direttore della Commissione nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, He Lifeng, ha dichiarato davanti al comitato permanente del National People’s Congress che gli “obiettivi nella crescita economica, nell’occupazione, nell’inflazione, nelle esportazioni e nelle importazioni possono essere raggiunti attraverso lo sforzo”. Inoltre, He ha aggiunto che “per raggiungere gli obiettivi di crescita nei consumi, il finanziamento sociale e il reddito disponibile totale in sospeso richiederanno uno sforzo maggiore”.

A livello geopolitico, in merito alla denuclearizzazione della penisola coreana, dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, aveva addittato la Cina sull’avere reso difficoltoso denuclearizzare la Corea del Nord, lo stesso leader a stelle e strisce ha espresso un giudizio positivo sui rapporti tra Washington e Pyongyang. Trump ha motivato le sue accuse verso la Cina spiegando che Pechino avrebbe messo sotto pressione la Corea del Nord e allo stesso tempo forniva “aiuti considerevoli”, compresi carburante, fertilizzanti e materie prime. Un’azione ritenuta non positiva da Washington.

Inoltre, l’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che il rapporto con in leader nordcoreano, Kim Jong-Un, “sia molto buono e caloroso, e in questo momento non c’è motivo di spendere grandi somme di denaro per i giochi di guerra congiunti Usa-Corea del Sud”.

Il tutto è emerso a pochi giorni dalla decisione di cancellare il viaggio in Corea del Nord del Segretario di stato Usa, Mike Pompeo, a seguito della ricezione di una lettera con tono bellicoso da parte di un alto funzionario nordcoreano.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana viaggiano miste.

L’indice Msci Asia Pacific cede lo 0,2%, mentre l’oro tratta a 1.203,05 dollari l’oncia.