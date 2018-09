Mercati – Milano chiude in modesto rialzo (+0,6%), spread in calo a 282 bp

Giornata contrastata per le Borse europee senza il faro Wall Street, chiusa per festività, con il Ftse Mib che archivia gli scambi in rialzo dello 0,6% a 20.395 punti. Poco mossi il Dax di Francoforte (-0,1%), il Cac 40 di Parigi (+0,1%) e l’Ibex 35 di Madrid (-0,2%); bene il Ftse 100 di Londra (+1%) sostenuto dal deprezzamento della sterlina.

Sul Forex il cambio euro/dollaro rimane in area 1,161 dopo i dati sull’attività manifatturiera dell’Eurozona, che hanno evidenziato un nuovo rallentamento ad agosto. In calo invece la valuta britannica, a 1,288 e 0,902 rispettivamente nei confronti del biglietto verde e della moneta unica. Il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha dichiarato l’impossibilità di raggiungere un accordo ad ottobre e ha rimandato a metà novembre il termine dei negoziati, ma Theresa May non è disposta ad accettare compromessi che non siano nell’interesse nazionale.

In Italia resta viva l’attenzione sui conti pubblici, dopo che Fitch ha abbassato l’outlook sul Paese da ‘stabile’ a ‘negativo’ mantenendo il rating ‘BBB’. Nei prossimi giorni, in parallelo al vivacizzarsi delle discussioni attorno al tavolo del Def, si andranno a definire meglio le posizioni anche in seno al Centrodestra e tutto potrà contribuire a una lettura più coordinata delle finanze pubbliche e dell’economia italiana, che dovrebbe poi specchiarsi in quotazioni dei Btp meno condizionate dall’emotività. Intanto si allenta la pressione sul rendimento del titolo di Stato decennale, che cala al 3,15% riportando lo spread dal Bund a 282 punti base.

Sullo sfondo permangono le preoccupazioni legate al tema del commercio mentre di avvicina la deadline del 5 settembre, data in cui termineranno le consultazioni relative all’introduzione di nuovi dazi americani su 200 miliardi di prodotti cinesi. Riprenderanno mercoledì, invece, i colloqui tra Usa e Canada sul Nafta con il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, ottimista sul raggiungimento di un nuovo accordo.

Tra le materie prime il petrolio rafforza le posizioni della vigilia, con Wti e Brent rispettivamente a 70 e 78,2 dollari al barile, mentre l’oro staziona poco sopra i 1.200 dollari l’oncia.

A Piazza Affari mantengono un’intonazione positiva i bancari, in particolare MEDIOBANCA (+2,8%), UBI (+3%) e INTESA SANPAOLO (+2%), così come POSTE ITALIANE (+1,7%) e GENERALI (+1,7%). In calo invece PIRELLI (-1,1%) e AZIMUT (-1,2%).