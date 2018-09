Mercati Asiatici – Listini poco mossi, sottotono Tokyo (-0,2%) e Shanghai (-0,2%)

Le Borse asiatiche si muovono poco mosse nell’intorno della parità, orfane di Wall Street ieri rimasta chiusura per il Labor Day.

Il focus degli operatori è sempre puntato sulle diatribe commerciali tra Washington e Pechino.

Domani termineranno le consultazioni pubbliche affinché gli Stati Uniti deliberino sull’introduzione o meno dei nuovi dazi per 200 miliardi di dollari sugli import cinesi. Stando alle indiscrezioni di stampa, il presidente statunitense, Donald Trump, avrebbe confidato ai suoi collaboratori l’intenzione di portare avanti tali misure protezionistiche e applicarle subito dopo la chiusura delle consultazioni.

In Giappone, il Nikkei si muove poco sotto la parità (-0,2%) in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche il più ampio indice Topix (-0,2%). I listini tengono in parte grazie deprezzamento dello yen sul dollaro, con il cambio che risale a quota 111,1 (ieri era 110,9). Il tutto dopo che la Bank of Japan ha aumentato il quantitativo di bond a breve termine acquistati nelle proprie regolari operazioni di mercato per compensare la riduzione del numero dei giorni in cui di solito ciò avviene.

Sul fronte economico, il ministro delle Finanze giapponese, Taro Aso, ha dichiarato che le richieste di bilancio per il prossimo anno fiscale raggiungeranno probabilmente un livello record di circa 102 trilioni di yen, a causa dell’invecchiamento della popolazione e delle sfide alla difesa da Cina e Corea del Nord.

Aso ha sottolineato che “Un aumento atteso delle spese per il welfare è un fattore importante per la richiesta di bilancio del prossimo anno fiscale”. Inoltre, il rappresentante nipponico ha aggiunto: “Dobbiamo capire come accogliere il ministero della Difesa. Ci sono anche elementi che dobbiamo includere relativi al prossimo aumento delle imposte di vendita”.

Al riguardo, il governo giapponese prevede di aumentare nell’ottobre 2019 l’imposta sulle vendite a livello nazionale al 10 percento dall’8 per cento. In particolare, Aso ha detto che l’esecutivo sta pianificando misure di stimolo per alleviare il colpo dal rialzo delle tasse, le quali devono essere incluse nel bilancio del prossimo anno fiscale.

In merito a quest’ultimo tema, le conferme arrivano dal primo ministro giapponese, Shinzo Abe, il quale ha promesso di procedere con l’aumento programmato delle imposte sulle vendite del prossimo anno “con tutti i mezzi” e di adottare misure per alleviare un previsto calo del consumo dal prelievo più elevato.

Dall’agenda macro è emerso che la base monetaria giapponese è cresciuta del 6,9% su base annuale (+6,3% il consensus e +7% il precedente).

Si muovono in moderato ribasso le Borse della Cina continentale, con Shanghai a -0,2% e Shenzhen a -0,1 per cento. In lieve rialzo, invece, la piazza di Hong Kong (+0,1%).

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana viaggiano prevalentemente in frazionale calo.

L’indice Msci Asia Pacific cede lo 0,3%, mentre l’oro tratta a 1.999,78 dollari l’oncia.