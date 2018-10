Mercati – Incertezza e futures Usa spingono l’Europa in rosso, Milano -0,8%

Mattinata in calo per le Borse del Vecchio Continente, frenate dall’incertezza generata dalle tensioni tra Italia e Unione Europea sulla manovra finanziaria. Poco dopo mezzogiorno il Ftse Mib cede l’1,1%, sostanzialmente in linea con il Dax di Francoforte (-0,9%), il Ftse 100 di Londra (-0,6%), il Cac 40 di Parigi (-0,9%) e l’Ibex 35 di Madrid (-1%). In ribasso anche i futures di Wall Street, rallentati dalle nuove tensioni con Pechino dopo la collisione sfiorata tra un cacciatorpediniere cinese e una nave Usa, oltre che dalle accuse contro il giudice Brett Kavanaugh, nominato da Trump per la Corte Suprema.

In Europa l’attenzione resta concentrata sull’Italia, dopo le critiche dei membri della Commissione europea sui target finanziari per i prossimi anni. Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha affermato l’intenzione di convincere le autorità italiana a tornare agli obiettivi di medio termine previsti dalle regole, mentre il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha paventato una crisi in stile Grecia e la fine dell’euro in caso di mancato rispetto dei paletti. Intanto il presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, ha affermato che l’Italia non ha in programma di abbandonare l’euro e ha assicurato che il debito scenderà.

I rendimenti dei Btp ritracciano rispetto ai primi scambi ma restano in rialzo su tutta la curva, con variazioni superiori ai 15 centesimi per le scadenze più brevi mentre il tasso del decennale avanza di circa 10 punti base in area 3,9%, separato da uno spread di 296 punti base dal Bund (+14 bp), con il benchmark tedesco ben comprato in quanto bene rifugio.

L’avversione al rischio appesantisce anche l’euro, in calo a 1,152 dollari, con il biglietto verde ancora parzialmente sostenuto dal nuovo accordo sul Nafta tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Tra le materie prime restano ben intonate le quotazioni del petrolio, con Wti e Brent rispettivamente a 75,4 e 84,7 dollari al barile, mentre l’oro risale a 1.192 dollari l’oncia nonostante l’apprezzamento della valuta americana.

Tornando a Piazza Affari, l’ulteriore risalita dello spread penalizza ancora i bancari con BANCO BPM (-2,9%), BPER (-2,7%), UBI (-2,8%) e UNICREDIT (-2,4%) tra le peggiori del Ftse Mib, seppur in recupero rispetto alle prime battute. Sottotono anche POSTE ITALIANE (-3,3%), STM (-3%), PIRELLI (-2,8%) e BREMBO (-2,8%) mentre limitano i danni le utilities e avanza BANCA GENERALI (+0,6%).