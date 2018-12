Mercati – Europa festeggia accordo Usa-Cina, Piazza Affari a +2%

Nel corso della mattinata le borse europee mantengono i guadagni dell’aperura, innescati dalla tregua sui dazi fra Stati Uniti e Cina annunciata a margine del G20 di Buenos Aires.

Poco dopo mezzogiorno il Ftse Mib avanza del 2%, mediamente in linea con il Dax di Francoforte (+2,5%), il Ftse 100 di Londra (+2,3%), il Cac 40 di Parigi (+1,7%) e l’Ibex 35 di Madrid (+1,5%), mentre sul Forex l’euro/dollaro riduce i precedenti rialzi e torna in area 1,134.

Anche a Wall Street i futures puntano verso un avvio in deciso rialzo, in scia all’accordo fra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping per congelare ulteriori incrementi delle tariffe e impegnarsi a ridurre quelle in vigore.

In particolare, Washington non aumenterà dal 10% al 25% i dazi su 200 miliardi di dollari di merci cinesi a partire da gennaio, mentre Pechino ha accettato di acquistare un maggior quantitativo di prodotti statunitensi e avviare un confronto sulla protezione della proprietà intellettuale, sulle barriere commerciali non tariffarie e sul furto cibernetico. Inoltre, secondo un tweet di Trump, il Paese asiatico “ha concordato di ridurre e rimuovere i dazi sulle automobili che entrano dagli Usa, attualmente al 40%”.

In netto recupero anche le quotazioni del greggio, grazie all’affievolirsi delle tensioni commerciali nocive per la domanda e all’estensione fino al 2019 dell’accordo tra Russia e Arabia Saudita per risollevare i prezzi. Wti e Brent rimontano rispettivamente a 53,2 e 61,8 dollari, nonostante l’uscita del Qatar dall’Opec a partire da gennaio, in attesa del meeting di giovedì fra i Paesi del cartello.

Sul fronte macro si segnalano gli indici di Markit sull’attività manifatturiera in Europa, che mostrano un rallentamento sia nell’eurozona (a 51,8 punti) sia in Italia (48,6 punti), dove si registra addirittura una contrazione per il secondo mese consecutivo.

Nel frattempo, proseguono i negoziati sull’asse Roma-Bruxelles e i lavori dell’esecutivo per apportare correttivi alla manovra, mentre fonti di stampa parlano della possibilità di ridurre il rapporto deficit/Pil tra l’1,9% e il 2 per cento. Ne beneficia il rendimento del Btp decennale, in calo al 3,15% con uno differenziale dal Bund in diminuzione a 283 punti base.

Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano soprattutto industriali, auto, banche e petroliferi.

In evidenza STM (+7%), SAIPEM (+6%) e CNH (+5,2%) che investirà 2 miliardi di dollari in Italia nei prossimi tre anni. Bene anche BANCO BPM (+5,1%) che ha concluso il riassetto del comparto del credito al consumo e ha comunicato la prosecuzione dei negoziati per la cessione di 7,8 miliardi di npl. Poco mosse le utilities, debole TELECOM ITALIA (-0,7%).