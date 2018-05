Banca Farmafactoring – Belingheri: per noi l’espansione è un fatto naturale

Per Banca Farmafactoring l’espansione è un fatto naturale e ha costi marginali ridotti. È quanto ha sottolineato in un’intervista Massimiliano Belingheri, Ad della banca milanese.

Il manager ha ricordato che il gruppo ha una forte presenza all’estero, dove ha aperto una filiale in Grecia ed è prossima ad aprirne una in Portogallo, Paese in cui fino ad oggi ha operato tramite la controllata spagnola. Belingheri ha poi ricordato la recente acquisizione in Polonia, da dove Banca Farmafactoring opera anche in Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia, Paese in cui è vicina all’acquisto di un pacchetto di crediti.

In merito al business, il Ceo nell’intervista ha ricordato che in Italia la spesa della pubblica amministrazione per beni e servizi è pari a circa 136 miliardi, di cui Banca Farmafactoring intermedia circa il 5/6% delle fatture.

Belingheri ha sottolineato che i crediti vengono acquistati tramite l’emissione di bond e con il conto di deposito online lanciato nel 2014 aperto a tutti i risparmiatori, la cui raccolta ha toccato un miliardo.