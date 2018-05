First Capital (Aim) – Avvia programma di acquisto di azioni proprie

Il Cda di First Capital, holding finanziaria specializzata in investimenti di private investments in public equity e di private equity, ha deliberato di avviare il programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall’assemblea del 3 maggio scorso, fino ad un massimo di 250 mila azioni First Capital, da effettuarsi in parte mediante l’esecuzione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e in parte mediante un piano di buyback. Attualmente First Capital detiene 10.913 azioni proprie, corrispondenti al 0,43% del capitale sociale.

L’Opa ha per oggetto l’acquisto di un massimo di 125 mila azioni, pari al 4,89% del capitale sociale. Qualora il numero di azioni portate in adesione fosse superiore a 125 mila, alle azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo del “pro-rata” in virtù del quale First Capital acquisterà da tutti gli azionisti la stessa proporzione di azioni da essi apportate.

Il corrispettivo sarà di 12 euro per azione, per un controvalore massimo di 1,5 milioni. Il periodo di adesione avrà una durata di 15 giorni di Borsa aperta, con inizio il 4 giugno e termine il 22 giugno, estremi inclusi. Il pagamento avverrà il 27 giugno.

Per quanto concerne il piano di buyback, gli acquisti riguarderanno un massimo di 125 mila azioni, corrispondenti al 4,89% del capitale sociale. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore e non superiore del 30% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e comunque nel limite delle prassi di mercato ammesse. Gli acquisti saranno effettuati entro massimo 18 mesi dalla data della riunione assembleare del 3 maggio scorso.

Con queste operazioni First Capital intende dotarsi di un portafoglio azioni proprie sia per consentire eventuali piani di stock option diretta ad amministratori e dipendenti, sia quale corrispettivo o concambio in relazione ad operazioni connesse alla gestione caratteristica della società ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che intende perseguire.