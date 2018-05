Beni per la casa – Settore in rosso, affonda Beghelli (-8,9%)

Giornata debole per le borse europee, in una seduta dagli scambi ridotti per la chiusura per festività di Londra e Wall Street. In netto ribasso Milano, affossata ancora dal clima di incertezza politica con la prospettiva di un ritorno al voto in autunno.

Il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,1% tornando sotto quota 22 mila punti, appesantita in particolare dai bancari. In ribasso anche il Ftse Italia Moda Prodotti per la Casa e per la Persona, che ha segnato un -1,1% rispetto al -0,2% del corrispondente indice europeo.

Nel settore dei beni per la casa, vendite soprattutto su Fila (-4,1%), mentre Technogym e De’Longhi hanno chiuso in calo rispettivamente dell’1 e dell’1,3 per cento.

Vendite diffuse anche sul segmento delle piccole capitalizzazioni, tra cui si registra il tonfo di Beghelli (-8,9%), mentre Sabaf (-2,7%) ha risentito dello stacco della cedola pari a 0,55 euro per azione, al netto del quale avrebbe chiuso in lieve rialzo.