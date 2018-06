Beni per la Casa – Indice in rosso, Fila la migliore (+1,4%)

Seduta in rosso per il Ftse Italia Moda Servizi per la Casa e per la Persona che retrocede dell’1,4 per cento, in linea con il corrispondente indice europeo (-1,5%).

In calo frazionale, assieme alla maggior parte degli Eurolistini, il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,2 per cento, mentre gli operatori, chiuse le crisi politiche in Spagna e Italia, spostano la loro attenzione sulle politiche monetarie con le imminenti riunioni di Fed e Bce.

Sul fronte macro, invece, dalla nota di maggio dell’Istat è emerso che l’economia italiana è in leggera decelerazione, a causa del contributo negativo alla crescita della domanda estera e degli investimenti.

Nel settore dei beni per la casa, in una giornata con pochi spunti, svetta tra le Mid Fila (+1,4%) mentre chiudono sotto la parità De’Loghi (-0,5%) e Technogym (-1,2%).

Fra le società a minore capitalizzazione, prosegue il momento positivo di Sabaf (+1%) seguita in positivo da Elica (+0,9%).

In coda al segmento B&C Speakers (-4,5%), oggetto di prese di beneficio dopo il rally di mercoledì.