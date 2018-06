Best Union Company – Risultati provvisori Opa, delisting il 19 giugno

La procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto su azioni ordinarie Best Union Company promossa da Time for Ticket si è conclusa lo scorso 8 giugno. Sono state portate in adesione 377.429 azioni ordinarie Best Union Company, pari al 4,036% del capitale sociale e al 84,761% dei titoli oggetto della procedura, per un controvalore complessivo di 1.453.101,65 euro.

Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta da Time for Ticket ad esito dell’acquisizione delle azioni portate in adesione alla procedura sarà di 9.283.065 azioni ordinarie, pari al 99,274% del capitale sociale di Best Union Company.

I risultati definitivi della procedura saranno resi noti entro il 13 giugno 2018.

Ricorrono i presupposti per l’esercizio da parte di Time for Ticket del diritto di acquisto delle azioni ordinarie Best Union Company ancora in circolazione, riconoscendo un corrispettivo di 3,85 euro per azione.

Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni Best Union Company, a partire dalla seduta del 19 giugno 2018.