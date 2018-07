Enel – Avvia fusione per incorporazione di Enel Holding Chile e Hydromac Energy

Il colosso elettrico italiano ha comunicato che è stato avviato il progetto di fusione per incorporazione in Enel stessa della società interamente partecipata in via diretta Enel Holding Cile e la società interamente controllata tramite quest’ultima Hydromac Energy, approvato dagli organi di amministrazione delle suddette società.

L’operazione rientra nel processo di semplificazione della struttura societaria del gruppo,

ovvero uno dei cardini del Piano Strategico 2018-2020 di Enel.

In particolare, l’operazione consentirà di consolidare in capo ad Enel la partecipazione del gruppo in Enel Chile pari al 61,93%, attualmente detenuta, in via diretta, dalla stessa Enel per il 43,03% e, in via indiretta, tramite Hydromac Energy per il 18,88% e Enel Holding Cile per lo 0,02%.

Trattandosi di incorporazione di realtà interamente partecipate da Enel, la decisione relativa alla fusione sarà sottoposta all’approvazione del Cda della società.

Si segnala infine che essendo una fusione semplificata da effettuare senza concambio, il gruppo guidato da Francesco Starace non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà azioni in sostituzione delle partecipazioni detenute in Enel Holding Cile e Hydromac Energy.