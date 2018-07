Mediaset – Avvio brillante (+2,8%) dopo accordo Opa su EiTowers

Avvio di seduta pimpante per il titolo del Biscione che, intorno alle 9.20 scatta a +2,8% scambiando a 2,807 euro, portando l’indice settoriale di riferimento a +3,8%. In flessione invece la Borsa milanese (-0.25%).

Gli acquisti sul titolo della media company di Cologno sono in scia alla notizia divulgata in mattinata in merito al trovato accordo con F2i per il lancio dell’Opa su EiTowers, di cui detiene già la quota di maggioranza del 40%, per 57 euro per azione.

Inoltre, numeri alla mano dopo la chiusura del Mondiale di calcio in Russia, il primo evento di questa caratura per Mediaset, l’ascolto cumulato di tutti i match è risultato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo.