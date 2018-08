Tecnologia – In guadagno con Stm, debole Tim (-1,4%)

Seduta positiva per il Ftse Italia Tecnologia (+0,5%) che sovraperforma l’indice di settore continentale Euro Stoxx Tecnologia (+0,2%) e chiude sostanzialmente in linea con il Ftse Mib (+0,7%).

Per il listino milanese è stata una giornata altalenante, chiusa in crescendo grazie a Wall Street e al recupero dei bond. Contrastate le altre borse europee, con Londra tra le peggiori sulle indiscrezioni di un possibile prolungamento oltre ottobre delle trattative sulla Brexit. Sul fronte macro si segnala il dato sul Pil statunitense del secondo trimestre, in crescita del 4,2 per cento. Sullo sfondo rimangono le questioni commerciali, con l’ottimismo per i negoziati fra Usa e Canada controbilanciato dai persistenti dubbi per i rapporti con la Cina.

Tornando al segmento IT di Piazza Affari, la big cap Stm archivia le contrattazioni in rialzo dello 0,8%, mentre la tlc Telecom Italia chiude in calo dell’1,4%, toccando i minimi intraday dal settembre 2013 sotto quota 58 centesimi. Intanato la Società sarebbe pronta ad avviare in autunno un programma di ammodernamento della rete che comporterà risparmi per 700 milioni.

La mid cap Reply arretra dell’1,2 per cento. Fra le small cap ancora acquisti su Eems (+2,2%), debole Retelit (-3,4%).