Media – Settore in calo (-0,6%), ancora vendite su Rcs Mediagroup (-3,7%)

Chiude in territorio negativo la prima seduta del mese di settembre il Ftse Italia Media (-0,6%), con una performance inferiore a quella messa a segno dal corrispondente indice continentale di riferimento rimasto invariato. Avanza dello 0,6% la Borsa milanese.

l’attenzione degli operatori è già spostata sui prossimi eventi in calendario, come l’aggiornamento del Def, che il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, vede come un’azione significativa del nuovo governo giallo-verde per far cambiare idea a Fitch. Tria ha poi espresso fiducia su questo importante step, sottolineando che porterà a un restringimento dello spread. Punto focale sarà il valore del rapporto deficit/Pil che, ad ora, non trova concordi il Ministro con i principali esponenti del governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Con il titolo del Biscione poco movimentato, salta all’occhio il calo del 3,7% di Rcs Mediagroup.

In calo dell’1,5% Mondo TV. Mondo TV Iberoamerica ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Alianzas Producciones per la coproduzione di un film live intitolato “Inolvidable Heidi” basato sul character della serie live teen Heidi Bienvenida, coprodotta dalle medesime società e attualmente in onda sui canali RAI.

Tra le società meno capitalizzate invece si segnala il rialzo di Class Editori (+1,2%) e Gedi (+2,3%), mentre lascia sul terreno l’1,5% Il Sole 24 Ore.