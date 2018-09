Safe Bag – Leadership e vantaggio competitivo per crescere nel mondo

Safe Bag persegue con determinazione le strategie di crescita con l’acquisto del 51% di Packandfly, leader nel mercato russo. Obiettivi rafforzati dalla sigla di contratti pluriennali con gli aeroporti di Rio de Janeiro e di Cebu-Mactan, secondo scalo delle Filippine. Ad oggi infatti la multinazionale lombarda è attiva in 52 aeroporti con 160 punti vendita nel mondo. Posizionamento che le ha permesso di chiudere il 2017 con ricavi a 29 milioni e previsti in crescita per il 2018 a 49,6 milioni, con un Ebitda margin del 22,2% e una posizione finanziaria netta di 10 milioni.

La multinazionale lombarda fondata da Rudolph Gentile nel 1997 in pochi lustri si è ritagliata una posizione di leadership a livello mondiale nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli. La società offre infatti un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: dall’avvolgimento del bagaglio alla tracciabilità transitando per il rimborso in caso di smarrimento o danno.

Ad oggi il gruppo opera in 52 aeroporti dislocati in Europa, Russia, America del Nord, America del Sud e Asia. Il Piano industriale approvato nel giugno del 2017 per il periodo 2017-2020 prevedeva per fine periodo ricavi in salita a 46,6 milioni ed un Ebitda margin pari al 22%.

Rileviamo che i dati ufficiali di fine 2017 sono stati in linea con le ipotesi di piano e le acquisizioni avvenute nel corso del 2018 hanno posto le basi per una revisione migliorativa dello stesso.

Nel contempo l’aumento dei mezzi propri e il positivo rapporto col sistema bancario hanno permesso di sostenere lo sviluppo organico, i nuovi investimenti e la riorganizzazione del gruppo, consentendo nel contempo un assetto patrimoniale più solido.

Struttura grazie la quale perseguire il percorso di crescita anche con linee esterne. La società, leader nel segmento dell’avvolgimento bagagli e forte di un ottimo track record, ha infatti messo a frutto il vantaggio competitivo acquisito aggredendo nuovi mercati e incrementando il numero di concessioni a medio termine con scali ad alta concentrazione di passeggeri.

Di forte rilevanza strategica è stata l’acquisizione, a fine giugno 2018 del 51% di PackandFly, il principale operatore in Russia presente in 24 aeroporti con circa 60 punti vendita. Il deal è stato definito ad un rapporto EV/Ebitda di 5,6x, pagato in parte in cash e in parte con un aumento di capitale.

L’acquisizione di Packandfly ha consentito di raggiungere gli obiettivi di Piano 2020 con ben 2 anni di anticipo. “L’accordo di oggi dà il via concretamente ad un nuovo avvincente percorso di crescita. E come già annunciato continueremo ad impegnarci affinché il Gruppo continui a crescere in maniera esponenziale e per questo siamo già in trattativa con altre importanti realtà del settore”.

E proprio su questi presupposti di sviluppo, prosegue Alessandro Notari, Ceo di Safe Bag,“invito gli azionisti a considerare Safe Bag nel medio lungo periodo così da continuare a condividere con noi questa storia di successo”.

A luglio abbiamo poi siglato nuovi contratti di lungo periodo con l’aeroporto di Rio de Janeiro e, tramite la controllata PackandFly Group, con gli scali di e Cebu-Mactan.

Da rilevare che lo scalo delle Filippine ha circa 10 milioni di passeggeri nel 2017 ed è in crescita del 9% circa nel 2018 in presenza di una proiezione che per il secondo semestre prevede un ulteriore progresso anche grazie alla costruzione di un nuovo terminal inaugurato di recente.

Sempre a luglio è stato inoltre acquisito il 60% di Care4Bag, operatore greco di riferimento per il servizio di protezione bagagli.

Ma c’è pure altro in quanto il 1° agosto ha preso il via SosTravel.com, nata dallo scorporo del ramo di azienda dedicato allo svolgimento dei servizi digitali di assistenza al passeggero aeroportuale. Società approdata all’AIM di Borsa Italiana il primo di agosto.

Per Safe Bag è previsto invece il passaggio al Mta e/o il “double listing” al Nasdaq entro il 2020, decisione che tiene conto del peso rilevante delle attività nel Nord America. Il forte apprezzamento del titolo verificatosi negli ultimi 18 mesi potrebbe facilmente attrarre l’interesse di nuovi investitori.

Per il mercato aeroportuale si stima un trend positivo per i prossimi anni, in questo contesto la domanda di servizi accessori dovrebbe evolversi ad un maggior tasso di crescita. Il gruppo Safe Bag è ben posizionato per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e per svolgere un ruolo attivo nel processo di consolidamento in atto grazie alla leadership acquisita oltre che tramite SosTravel.com alle ampie soluzioni offerte da un’unica piattaforma avanzata e un Customer care al servizio della clientela 24/7 in 8 lingue.

Conto Economico

Nel corso del 2015 la società ha attuato una severa revisione dei costi e chiuso concessioni con marginalità insufficiente o negativa. Questo ha inciso sul fatturato del 2016 ma permesso il ritorno ad una marginalità interessante confermata anche nel 2017, quando i ricavi sono cresciuti a doppia cifra. L’Ebitda margin del 2017 sconta comunque gli effetti negativi dell’uragano Irma in Florida, che ha comportato per la società una perdita intorno a 0,4 milioni di euro. Senza considerare l’evento di natura straordinaria, il margine operativo sarebbe stato in linea con l’esercizio precedente. Maggiori oneri finanziari e carico fiscale hanno influito sul risultato netto finale in calo del 25,6%.

Breakdown Ricavi

Dalla lettura dei ricavi per area geografica emerge la buona diversificazione dell’attività. Gli Stati Uniti continuano ad essere il primo mercato di riferimento anche se le vendite hanno registrato una lieve diminuzione nel 2017 a causa di un effetto cambio sfavorevole. Al contrario,tutti gli altri paesi registrano una crescita.

Stato Patrimoniale

La buona generazione di cassa ha permesso di soddisfare fabbisogni di circolante per euro 1,6 milioni, spesare nuovi investimenti per 2,2 milioni e rimborsare parte dell’indebitamento bancario chiudendo l’esercizio con una posizione finanziaria netta positiva.

Ratio

I principali indicatori di bilancio riflettono il miglioramento della redditività operativa, della capacità di servizio del debito e di attrarre di nuovi capitali. L’incremento della base patrimoniale ha comportato un peggioramento del ROE.

Gli indicatori di borsa riflettono i dati fondamentali e a fine 2017 riconoscono il valore intrinseco del titolo, mostrando la fiducia degli investitori nella strategia perseguita dal management.

Nel corso dei 12 mesi del 2017 il titolo Safe Bag ha messo a segno un progresso del 471,7% oscillando tra un minimo di 0,93 euro (del 4 gennaio 2016) e un massimo di 6,67 euro (del 31 maggio 2017).

Outlook

Il piano industriale approvato alla fine del primo semestre 2017 prevedeva un consistente incremento del giro d’affari garantito da concessioni pluriennali, il miglioramento della marginalità frutto di economie di scala e la generazione di consistenti flussi di cassa. Sulla base dei recenti sviluppi societarie dovrebbe essere diffuso a breve un aggiornamento del piano stesso.

Di seguito si riportano le ipotesi di piano relative a Safe Bag (esclusa SosTravel.com) nell’intento di offrire un quadro prospettico della società al netto della divisione di recente scorporata.

Safe Bag si focalizzerà sul business tradizionale con l’obbiettivo di acquisire concessioni in nuovi aeroporti, ampliare l’offerta presso i punti vendita, mantenere l’efficienza operativa e finalizzare ulteriori acquisizioni.

SosTravel.com, focalizzerà la propria attività nel mercato dei servizi digitali di assistenza al viaggiatore e, attraverso l’App Sostravel, che verrà lanciata e promossa sui principali mobile store (tra i quali, Google Play e App Store) entro il 30 settembre 2018. La società si propone infatti quale “aggregatore” di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con l’obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento “prima, durante e dopo il viaggio”.

Punti di forza

Leadership di settore e conseguente vantaggio competitivo verso i concorrenti per l’aggiudicazione di nuove concessioni e per future partnership/aggregazioni in un mercato a buon potenziale di crescita.

Diversificazione geografica forte presenza in Europa, negli USA e, tramite PackandFly in Russia e Asia. A seguito dell’acquisizione la società ha inoltre ottenuto un contratto con l’importante scalo di Rio de Janeiro, aumentando così la propria presenza in America Latina.

Capacità gestionale e conoscenza dei mercati Safe Bag è stata capace sfruttare economie di scala e di formare una squadra di tecnici capaci di interpretare le diverse esigenze di una clientela internazionale e le peculiarità regolamentari/culturali dei singoli paesi.

Punti di debolezza

Esposizione a rischi di natura geopolitica o climatica , il manifestarsi di eventi terroristici, l’instabilità politica di ampie zone del continente e la maggiore frequenza del manifestarsi di calamità naturali espone la società al rischio di minori introiti nonostante le concessioni pluriennali sottostanti l’operatività.

Necessità di fare fronte a nuove acquisizioni per sostenere la crescita. Tale processo comporta l’utilizzo di mezzi propri e il ricorso alla leva finanziaria. Investimenti errati potrebbero compromettere il ritorno del capitale e non garantire flussi di cassa adeguati a sostenere costo e rimborso del debito.

Opportunità

Mercato in ulteriore espansione a livello globale in particolar modo nell’Asia/Pacific, nel Nord America ma anche in Europa.

Crescente domanda per servizi di qualità . I passeggeri mostrano maggiore interesse rispetto al passato alla buona conservazione dei loro bagagli, spesso costosi e sottoposti a frequenti spostamenti nelle lunghe tratte. L’imballaggio proposto da Safe Bag è al 100% riciclabile, altamente protettivo ma leggero e facile da rimuovere. La protezione non modifica la maneggiabilità del bagaglio.

Minacce

Rischio geopolitico e calamità naturali. La velocità con cui si viene a conoscenza del manifestarsi di tali eventi avversi ha un impatto rilevante sulla propensione al viaggio.

Mercato interessante anche per nuovi players . Nuovi operatori o colossi assicurativi potrebbero essere interessati a perseguire le opportunità offerte da un mercato così vasto e ad elevato potenziale di crescita.

Analisi tecnica

Il forte rally del 2017 è stato seguito da una fase di consolidamento negli ultimi 12 mesi, caratterizzato da una progressiva contrazione di volatilità nel corso del 2018 ed un calo nei volumi scambiati. Uno scenario che ha provocato una contrazione negli indicatori algoritmici, un appiattimento nelle medie mobili ed una fase di debolezza relativa rispetto all’indice AIM nel periodo giugno-luglio 2018.

La fase di progressivo indebolimento, accompagnato da una sensibile contrazione dei volumi, ha determinato il cedimento del lato inferiore della figura triangolare che ne ha delineato il movimento negli ultimi 12 mesi. Un ulteriore indebolimento di breve termine avrebbe come obiettivo tecnico l’area compresa tra 3,85 e 4 euro mentre una normalizzazione, che riproponga uno scenario di neutralità di breve termine, sarebbe da ricondurre ad un ritorno all’interno della figura indicata ed al superamento dei 4,23 euro.