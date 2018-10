Risanamento – Torna a brillare (+3,8%), svetta sul comparto

Mattinata all’insegna degli acquisti per il titolo Risanamento che, intorno alle 12:00 segna un rialzo del 3,8% rispetto alla chiusura negativa di ieri (-3,3%), posizionandosi in vetta al Ftse Italia Beni Immobili (+0,2%).

Il titolo potrebbe essere tornato a beneficiare della notizia di martedì scorso dell’avvio di dialogo con alcuni operatori del settore per l’affitto dei due nuovi palazzi (Spark One e Two) che affiancheranno gli edifici di Sky nell’area di Milano Santa Giulia. Come spiegato dal direttore generale Albertini Petroni, durante l’inaugurazione dei lavori di Spark One “Entro il 2020 completeremo Spark One e fra sei mesi partiremo con Spark Two, siamo in linea con i tempi, stiamo negoziando con due, tre grandi operatori che vogliono portare qui il loro headquarter”.

Ricordiamo inoltre che a Risanamento, insieme a LendLease è affidato il progetto, attualmente denominato “PalaItalia”, per la realizzazione in nuovo palazzo dello sport, sempre a Rogoredo, alla luce anche della candidatura di Milano e Cortina nella gara per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026.

Si segnala che da inizio anno le azioni Risanamento hanno lasciato sul terreno circa il 27 per cento.