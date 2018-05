El.En – Investimenti a sostegno della crescita nel 1Q 2018

Il gruppo ha chiuso i primi tre mesi del 2018 con ricavi in aumento del 6,8%, grazie alla crescita di circa il 7% sia nel settore medicale che nell’industriale, mentre l’effetto cambio ha pesato per il 3,8 per cento. In lieve calo i margini operativi, per effetto degli investimenti effettuati per il lancio di nuovi prodotti a sostegno della crescita. La liquidità netta risulta pari a 72,6 milioni, in diminuzione rispetto agli 84,5 milioni al 31 dicembre 2017.

El.En ha diffuso ieri i risultati relativi al primo trimestre 2018, penalizzati a livello di top line dall’andamento sfavorevole delle valute. L’effetto cambi sul fatturato è stato negativo del 3,8%, registrando un impatto negativo anche sui margini di contribuzione delle vendite, soprattutto per le vendite in dollari in Usa e in yen in Giappone.

I ricavi sono cresciuti del 6,8% a 69,6 milioni, grazie al contributo positivo di circa il 7% di entrambi i settori in cui opera il gruppo, Medicale e Industriale. Nel dettaglio, nel Medicale si segnala l’ottimo andamento delle applicazioni chirurgiche, in primo luogo quelle relative al Monnalisa Touch.

Nell’Industriale, invece, si registra un’ulteriore espansione nel segmento del taglio, che si mantiene uno dei più significativi del gruppo.

A livello geografico, l’Europa ha registrato la crescita più significativa, con un +31,2% a 14 milioni, seguita dal Resto del Mondo con un +2,8% a 42,2 milioni, mentre in Italia il fatturato è rimasto sostanzialmente invariato.

In calo i margini operativi, che hanno scontato l’incremento delle spese per il personale e dei costi operativi e commerciali, volti a sostenere la crescita dei ricavi previsti nel proseguo dell’esercizio. Nei primi mesi del 2018, infatti, sono stati completati alcuni progetti di sviluppo per il lancio di nuovi prodotti.

L’Ebitda è diminuito dell’1,7% a 6,4 milioni, con un’incidenza sul fatturato al 9,2% (-80 punti base), mentre l’Ebit è sceso del 3,3% a 5,3 milioni, con un ros al 7,7% (-80 punti base). L’utile ante imposte è diminuito del 10,5% a 4,6 milioni.

Dal lato patrimoniale, la liquidità netta si è attestata a 72,6 milioni, rispetto agli 84,5 milioni al 31 dicembre 2017.

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, El.En ha confermato la guidance 2018, prevedendo una crescita del 10% sia a livello di ricavi che di risultato operativo. La situazione dei mercati di riferimento si mantiene complessivamente favorevole, mentre il lancio di nuovi prodotti dovrebbe contribuire a sostenere la crescita del fatturato con un recupero del settore medicale, caratterizzato da maggiore marginalità, rispetto all’industriale, che dovrebbe favorire il miglioramento della redditività.