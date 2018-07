Servizi Finanziari (Aim) – Comparto in calo (-0,2%), in vetta Wm Capital (+4,4%)

Nella settimana dal 25 al 29 giugno il Ftse Italia AIM ha registrato un rialzo dello 0,9%, sovraperformando il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share entrambi in calo dello 0,9 per cento. Il volume medio dei titoli trattati nelle ultime cinque sedute si è attestato a 8.428.167 azioni scambiate, nettamente superiore rispetto a quello mediamente trattato nelle precedenti 30 sessioni.

L’indice AIM Servizi Finanziari è sceso invece dello 0,2 per cento.

Acquisti su Wm Capital, che ha segnato un progresso del 4,4% con 210.900 titoli trattati mediamente a seduta. La società e Copernico, piattaforma di spazi e servizi per l’accelerazione del business che mette a disposizione soluzioni per lo smart working per professionisti e corporation, hanno avviato, per il 2018, una collaborazione per valorizzare la diffusione di modelli virtuosi di lavoro agile. La partnership prevede, oltre ad un piano di comunicazione pubblicitaria sulla rivista AZ Franchising, anche la promozione del modello Copernico di valorizzazione e gestione di spazi dedicati allo smart working presso imprenditori e stakeholder interessati ad investire in un progetto innovativo.

Acquisti anche su First Capital, in rialzo del 2 per cento. La società ha comunicato i risultati definitivi dell’Offerta Pubblica volontaria parziale sulle azioni proprie. Nel dettaglio, sono state portate in adesione 574.429 azioni First Capital, pari a 4,6 volte il numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta e al 22,49%% del capitale sociale di First Capital. In applicazione del coefficiente di riparto, pari al 21,7607%, e dei relativi arrotondamenti in capo ai singoli soci aderenti, alla data del pagamento First Capital acquisterà complessivamente 125.000 azioni, corrispondenti al 4,89% del capitale sociale, per un controvalore di 1,5 milioni. Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni portate in adesione all’offerta è di 12 euro per azione.

Vendite, invece, su CdR Advance Capital, che ha lasciato sul terreno il 4,4%. Venerdì la società ha comunicato che tramite la controllata Figerbiella, in qualità di società fiduciaria, ha acquisito, nell’ambito di un processo di ristrutturazione finanziaria e a fronte di un investimento di 1,5 milioni, una partecipazione in un veicolo di investimento a cui è riferito un portafoglio immobiliare ubicato in Lombardia, che include unità immobiliari già edificate e terreni da valorizzare.