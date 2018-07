BB Biotech – Il titolo sale del 2% in Chf a giugno

BB Biotech comunica che a giugno il titolo ha guadagnato l’1,2% in euro (+1,2% in Usd e +2% in Chf), mentre il Nav espresso in euro è sceso dell’1,6% (-0,8% in Chf e -1,6% in Usd). Il Nasdaq Biotech Index (NBI) ha registrato nello stesso periodo un progresso dell’1,4% in dollari.

Nel mese in esame alcune società in portafoglio sono state interessate da una serie di importanti eventi.

Sage Therapeutics, che al 31 marzo 2018 rappresentava il 4,2% delle partecipazioni in portafoglio di BB Biotech, ha reso noto lo stato di avanzamento di uno studio di Fase III per SAGE-217 nella terapia del disturbo depressivo maggiore e della depressione post-parto. La quotazione dell’azienda è cresciuta in misura significativa dopo che la Fda ha approvato un piano di sviluppo accelerato per quello che la società definisce un approccio completamente innovativo alla terapia della depressione. Nel periodo il titolo ha registrato un progresso del 2,5% in dollari.

Vertex (6,3% del portafoglio partecipazioni) ha reagito positivamente alle notizie relative ad alcune competitors. Competitors quali Galapagos-Abbvie, che ha annunciato il raggiungimento dell’endpoint primario nell’ambito dello studio clinico di Fase II mentre l’efficacia è risultata deludente. Inoltre, Galapagos-Abbvie ha rinunciato a uno studio di tripla combinazione già in programma e questo consentirà a Vertex di mantenere la leadership nel segmento della fibrosi cistica. Nel periodo in esame il titolo Vertex ha segnato un rialzo del 10,4% in dollari.

Per il 2018 il management indica che la strategia d’investimento è orientata a mitigare i potenziali cambiamenti della politica sanitaria statunitense. Attesi inoltre nell’anno in corso annunci relativi agli studi clinici in atto da parte della maggior parte delle società in portafoglio, con conseguenti effetti sui rispettivi andamenti azionari nonché sulla performance del titolo BB Biotech.