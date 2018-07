Oil & Gas – In evidenza Saipem (+0,4%) e Saras (+0,5%)

Seduta in calo frazionale per il Ftse Italia Petrolio e Gas Naturale che cede lo 0,3 per cento, facendo leggermente peggio del corrispondente indice europeo, invariato.

In ribasso anche la maggior parte delle Borse europee, fra cui il Ftse Mib evidenzia un rosso dello 0,4 per cento.

Torna a salire il prezzo del petrolio, dopo che l’Arabia Saudita ha smentito le voci secondo cui aumenterà la produzione oltre il livello della domanda, ma anzi ridurrà nel prossimo mese il proprio output di circa 100 mila barili/giorno. I futures dunque avanzavano poco dopo la chiusura di Milano a 69,8 $/bl il Wti (+1,5%) e 73,1 $/bl il Brent (+0,3%).

Sull’azionario, non si ferma fra le big il buon momento di Saipem, in progresso dello 0,4 per cento, seguita in territorio positivo da Tenaris (+0,1%). In lieve calo invece Eni (-0,4%) che non riesce a sfruttare l’upgrade ad “outperform” di Credit Suisse.

Andamento opposto anche per le Mid Cap Saras (+0,5%) e Maire Tecnimont (-0,8%) e per società a minore capitalizzazione Gas Plus (+1,7%) e d’Amico (-3%).