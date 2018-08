Analisi Tecnica – Future sul Ftse Mib del 10 agosto 2018

Pessima partenza per il future sul Ftse Mib che batte 21.410 punti come primo scambio di giornata, in profondo gap down sulla chiusura di ieri. Il derivato italiano non ha avuto neanche la possibilità di recuperare qualcosa in apertura, visto che ha subito registrato altre candele negative che hanno portato ad un minimo di 21.345 punti.

Per la seduta odierna il mercato è atteso in calo sulle preoccupazioni in Turchia. Sarà molto importante non chiudere la giornata sotto quota 21.300 punti, pena altrimenti la possibilità di raggiungere il minimo relativo di 21.100 punti. Difficile un recupero ma, se il mercato dovesse chiudere sopra 21.600 punti, verrebbe invalidato il segnale negativo di stamane.