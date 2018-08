Elettra Investimenti (Aim) –  Portafoglio ordini oltre i 340 mln con nuovo contratto investimento

La società, operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing, comunica che attraverso la controllata Alea Energia ha sottoscritto un contratto di investimento con Seren e i suoi soci (Innowatio e Termigas Bergamo). Attraverso tale intesa la stessa Alea Energia fornirà il proprio supporto finanziario e tecnico contribuendo all’esecuzione di un contratto di rendimento energetico stipulato nel 2015 tra Seren e il Condominio Centrale San Felice, un super-condominio operante nei comuni di Pioltello, Segrate e Peschiera Borromeo, avente una superficie di circa 600.000 mq.

In particolare, quest’ultimo contratto prevede la realizzazione in favore del Condominio sia di un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a metano sia di uno geotermico per la produzione di energia elettrica e termica, oltre che la successiva gestione, conduzione e manutenzione, per un periodo di nove anni, di quest’ultimo nonché la fornitura dell’energia termica.

Il completamento dei lavori dell’impianto è previsto nei primi mesi del 2019.

In aggiunta, il nuovo accordo stabilisce tra l’altro che Alea Energia sottoscriverà un aumento di capitale riservato, tale per cui la stessa verrà a detenere all’esito della sua sottoscrizione una quota pari al 3% del capitale sociale di Seren; la controllata erogherà in favore di Seren due finanziamenti soci per un ammontare complessivo pari a 11,5 milioni, di cui il primo (da erogarsi in più tranches a decorrere dal settembre 2018), finanzierà i costi per la realizzazione dell’impianto, mentre il secondo (da erogarsi in un’unica tranche dopo la consegna e il positivo collaudo dell’Impianto), rimborserà i debiti di Elettra Investimenti; un accordo tra Innowatio, Termigas Bergamo ed Alea Energia, avente ad oggetto la governance di Seren nonché la reciproca concessione di opzioni, rispettivamente, di vendita e di acquisto della partecipazione detenuta dagli attuali soci in Seren ad un prezzo predeterminato; Yousave (società controllata da Innowatio) e Termigas Service (società controllata da Termigas) cederanno in favore di Alea Service (società partecipata da Elettra Investimenti) rispettivamente il contratto di servizio e fornitura di gas ed energia elettrica per l’impianto e il contratto di servizio e manutenzione relativo al medesimo impianto, precedentemente stipulati con Elettra investimenti.

Con suddetta operazione il portafoglio ordini del gruppo Elettra supera i 340 milioni di euro.

Le risorse finanziarie necessarie per l’investimento complessivo ammontano a circa 12 milioni di euro e provengono da disponibilità di cassa di Elettra Investimenti per il 15% e per il restante 85% dal ricorso al finanziamento bancario.