Moda – L’indice passa in negativo (-0,3%), svetta Zucchi (+2,1%)

Il clima prefestivo di martedì ha caratterizzato una seduta priva di spunti per il settore della moda, il Ftse Italia Moda Prodotti per la Casa e per la Persona ha chiuso in frazionale rialzo dello 0,2%, performance in linea a quella del corrispondente indice continentale di riferimento (+0,7%). In controtendenza, invece la Borsa milanese (-0,3%).

Tra le big del settore, Luxottica ha guadagnato oltre il mezzo punto percentuale. Perdite contenute, invece, su Moncler (-0,3%), che ha acquistato 92mila azioni proprie detenendo, di conseguenza, l’1,606% del capitale sociale.

Nel comparto delle Mid Cap ben intonate le performance di Brunello Cucinelli (+1,4%) e Tod’s (+1,1%).

Infine, tra le Small Cap svetta Zucchi, in progresso del 2,1%, mentre guadagni più contenuti su Basicnet (+0,6%). In controtendenza, invece, Safilo Group e Aeffe, che lasciano sul terreno lo 0,5 e l’1,6 per cento.