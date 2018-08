Vittoria Assicurazioni – Adesioni all’Opas oltre il 90%

L’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) totalitaria in corso su Vittoria Assicurazioni, che terminerà il prossimo 31 agosto, ha raccolto adesioni pari al 90,8331% delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta, secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti di Borsa Italiana.

Secondo quanto riportato dalla stampa, questa quota, pari a 24,9 milioni di azioni e corrispondente al 37,02% delle azioni ordinarie totali (pari a 67,4 milioni di azioni), unita al 51,15% già in mano alla controllante Vittoria Capital (per un totale di 34,5 milioni di azioni) e all’8,09% (per complessive 5,4 milioni di azioni) in capo a Yafa Holding (holding che controlla anche l’82% di Vittoria Capital), ha consentito di raggiungere il 96,26% delle azioni complessive in circolazione, oltrepassando la soglia minima del 95% delle adesioni necessarie per procedere al delisting della compagnia milanese.

Inoltre, è stato superato anche il limite del 95,75% per procedere anche al lancio di un’Opa residuale sulle azioni restanti.

Si ricorda che lo scorso 16 maggio Vittoria Capital, in concerto con Yafa Holding, ha annunciato l’Opas avente ad oggetto il 40,76% delle azioni in circolazione e finalizzata al ritiro della quotazione di Vittoria Assicurazioni.

L’offerta è stata promossa a 14 euro per azione o, in alternativa, tramite lo scambio di 1,4 azioni non quotate di Vittoria Capital per ciascun titolo portato in adesione.

Secondo rumor di stampa, il 27% degli attuali azionisti avrebbe preferito la prima soluzione, mentre il 10% la seconda.

Il controvalore complessivo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 300 milioni, un valore inferiore rispetto ai 385 milioni attesi.

Nell’ambito dell’Opas bisognerà capire come intende muoversi Munich Re, che detiene il 12% di Vittoria Capital e che con Yafa Holding ha siglato a fine 2017 un patto parasociale in base al quale al riassicuratore tedesco ha un diritto di prelazione in caso di vendita della partecipazione di controllo di Vittoria Capital (pari al 94%) con i conseguenti impatti su Vittori Assicurazioni.