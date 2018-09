Fullsix – Risultati definitivi Opas confermano preliminari, OH al 90,23%

Nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Orizzonti Holding su Fullsix, sono stati diffusi i risultati definitivi che confermano quelli provvisori.

Delle 4.509.134 azioni FullSix complessivamente portate in adesione all’offerta (pari al 40,32% del capitale sociale), 71.743 azioni sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo unitario in azioni ordinarie MyAv S.p.A. secondo il rapporto di scambio 0,14028014 azioni ordinarie MyAv per 1 azione ordinaria Fullsix. In relazione a quanto sopra, saranno assegnate a 25 soggetti aderenti complessive 9.200 azioni MyAv, pari allo 0,092% del capitale sociale di MyAv. Le rimanenti 4.437.391 azioni Fullsix sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo alternativo in denaro di 1,051 euro per azione, per un totale di 4.663.697,98 euro.

Tenuto conto anche delle 5.580.287 azioni FullSix già detenute dall’offerente e dagli obbligati in solido, questi ultimi verranno a detenere complessive 10.089.421 Azioni FullSix, rappresentative di circa il 90,23% del capitale sociale dell’emittente.

Coerentemente con quanto dichiarato nel documento di offerta ed in considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte di OH di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Tale ripristino sarà effettuato con le modalità che verranno ritenute più opportune e potrà avvenire attraverso la cessione da parte di OH S.p.A., mediante vendita sul mercato e/o ad operatori finanziari di sua scelta, inclusi fondi d’investimento di parte delle azioni dell’emittente detenute dall’offerente alla data di conclusione dell’offerta.

Laddove OH e le persone che agiscono di concerto non riuscissero a ripristinare tale flottante entro novanta giorni, sussiste l’obbligo dell’offerente e degli altri obbligati in solido di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.