TPS (Aim) – Nel 1H 2018 crescono i ricavi (+10,4%)

Nel primo semestre 2018 TPS ha realizzato ricavi consolidati pari a 9,8 milioni (+10,4% a/a). L’Ebitda (+2,7% a/a) e l’Ebit (-12,7% a/a) si sono attestati rispettivamente a 2 e 1,5 milioni. L’esercizio si è chiuso con un utile netto di competenza dei soci di 0,9 milioni (+2,9% a/a).

TPS, attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha chiuso il primo semestre 2018 con ricavi consolidati per 9,8 milioni (+10,4%). Un andamento principalmente riconducibile all’incremento del giro d’affari nel segmento della documentazione tecnica e dell’avionica, oltre che agli effetti del consolidamento di Stemar Consulting, acquistata a giugno dell’anno scorso e non inclusa nei dati semestrali del 2017.

In merito ai risultati operativi, l’Ebitda cresce meno che proporzionalmente rispetto alle vendite (+2,7%) fissandosi a 2 milioni, prevalentemente a causa di maggiori costi del personale dovuti all’integrazione della neo-acquisita Stemar e all’assunzione di nuove risorse per far fronte a nuovi ordini. In termini marginali il risultato registra così un calo dell’1,5 per cento rispetto a fine giugno 2017. Maggiori ammortamenti sugli investimenti realizzati nel 2017, portano ad una diminuzione del 12,5% dell’Ebit che si attesta a 1,5 milioni con il relativo margine in diminuzione del 4,1 per cento.

Il saldo della gestione finanziaria migliora registrando oneri finanziari netti per 0,1 milioni, in diminuzione del 66,6 per cento.

Diminuiscono le imposte (-0,5%), con un tax rate sceso di 3,4 punti percentuali da fine giugno 2017.

L’esercizio si chiude così con un utile netto consolidato dei soci pari a 0,9 milioni (+2,9%).

Dal lato patrimoniale, la liquidità finanziaria netta si attesta a 1,4 milioni contro l’indebitamento finanziario netto di 0,1 milioni di fine 2017. Un andamento attribuibile ad una più efficace gestione del circolante e alla cassa generata nel periodo.

Nel 2018 il gruppo intende continuare il proprio percorso di crescita, sia organica che per linee esterne e, al riguardo, non esclude di valutare l’acquisizione di partecipazioni in società che apportino nuove competenze alla catena del valore e che rafforzino lo stesso gruppo.