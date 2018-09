Retelit – Fiber 4.0 sale al 12,82% ma ad oggi non vuole il controllo

Fiber 4.0 srl ha esercitato l’opzione call sul 3,846% di azioni Retelit detenute da Selin Spa, società controllata da Van Den Heuvel Holger, incrementando la propria partecipazione dall’8,975% al 12,82 per cento. L’operazione, datata 10 settembre, emerge anche dal prospetto di Consob sulle partecipazioni rilevanti.

La newco controllata dal finanziere Raffaele Mincione, Luca Cividini e Stefano Giorgetti ha inoltre dichiarato che l’acquisizione è stata finanziata in parte attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato da un socio, in parte attraverso un finanziamento ponte concesso, a condizioni di mercato, da un investitore qualificato, che verrà successivamente utilizzato a copertura del futuro aumento di capitale sociale che dovrebbe essere deliberato in favore di tale investitore, in parte attraverso un prestito ponte concesso da un istituto bancario e in parte attraverso parziale utilizzo di un fido in essere con una banca.

Fiber 4.0 agisce da sola e non in concerto con altri soggetti e, a seconda delle condizioni complessive di mercato, potrebbe effettuare ulteriori acquisti di titoli dell’Emittente su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato. Ad oggi non intende tuttavia acquisire il controllo di Retelit.

La dichiarante si riserva in ogni caso il diritto di esercitare i propri diritti in qualità di azionista della Società e potrà comunicare, intraprendere trattative e/o sottoscrivere accordi con il management della Società, il consiglio di amministrazione, altri azionisti e terze parti.

Fiber 4.0 dichiara infine di non essere parte di alcun accordo o patto parasociale relativo all’Emittente e non esclude l’opportunità di proporre la revoca degli organi amministrativi o di controllo della Società.