Moncler – Eleva la customer experience di Genius con due speciali concept store

Moncler Genius è un progetto dinamico in continuo movimento. Dopo la presentazione di febbraio scorso, i lanci singoli, e secondo piani editoriali precisi e indipendenti, le collezioni Moncler Genius tornano a dialogare insieme al gran completo in due speciali concept store, The House of Genius, a New York e a Tokyo, dal 4 Ottobre fino a fine 2018, e in circa 50 pop up nelle boutique monomarca del brand, in alcuni department store e in boutique selezionate a livello internazionale.

The House of Genius di New York e Tokyo e i pop up nei monomarca Moncler ridefiniscono il concetto stesso di spazio temporaneo e riservano al consumatore una Moncler experience senza precedenti, riscrivendo le regole del monomarca che diventa concept store.