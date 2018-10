A2A – Al via con la provincia di Brescia la prima smart area italiana

Il gruppo guidato da Luca Valerio Camerano, attraverso la controllata che sviluppa e gestisce le infrastrutture tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati e connessi in rete, e la Provincia di Brescia hanno promosso un’iniziativa finalizzata a promuovere strumenti e servizi innovativi per favorire la crescita delle imprese, i servizi al cittadino, la cura e il monitoraggio dell’ambiente, il dialogo tra amministrazioni e utenti.

Iniziativa, alla quale hanno aderito già 28 Comuni (26 nel territorio bresciano, 1 nella provincia di Cremona e 1 in quella di Mantova) e aperta all’adesione di altre città, che si basa sull’implementazione, la realizzazione e la gestione delle reti di connettività a banda larga e stretta per poter supportare lo sviluppo di servizi smart nelle realtà coinvolte.

Tutto ciò grazie alla rete LoRa, realizzata da A2A Smart City, che consentirà infatti lo

sviluppo di servizi quali monitoraggio ambientale, sicurezza anti-intrusione, monitoraggio strutturale del territorio, smart building comfort, irrigazione intelligente e cestini smart.

La società proporrà a ciascuno dei 28 Comuni alcuni soluzioni tanto in banda larga quanto in banda stretta quali l’installazione di 165 “Gateway” per implementare la copertura in radiofrequenza ed abilitare i servizi smart, di 208 Access Point nuovi e progressiva sostituzione di 200 Access Point attualmente installati, per migliorare la qualità e la copertura del servizio Wi-Fi e di sensori antintrusione, ambientale, building comfort e per il monitoraggio strutturale.

Inoltre verrà fornito un software in grado di rendere fruibili i dati raccolti con i dispositivi in campo e dare un’idea generale sul funzionamento di un servizio smart completo di tutte

le componenti necessarie, nonché servizi verticali completi per testare le funzionalità della rete installata.

Inoltre A2A Smart City ha previsto la realizzazione per ogni comune di alcuni servizi aggiuntivi quali l’installazione di sensori di smart parking, sensori per il controllo smart delle lampade dell’illuminazione pubblica e per il controllo dell’irrigazione negli spazi verdi.