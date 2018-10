Media (Aim) – Indice a +0,7%, volano le consorelle Mondo Tv

Torna in positivo il Ftse Aim Italia, con un progresso dell’1% messo a segno nella seduta di ieri. Seduta analoga anche per entrambi gli indici londinesi di confronto, con il London Ftse Aim 100 a +1,5% e il London Ftse Aim All Share in rialzo dell’1 per cento. In calo invece il numero di titoli passati di mano rispetto a volume medio delle ultime cinque sedute, con 2.436.047 pezzi trattati.

Sale dello 0,7% l’indice Media Aim.

In occasione della presentazione di Videocittà, rassegna sulle immagini in movimento, il presidente dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali) Francesco Rutelli ha comunicato alcuni dati sull’andamento del settore cinematografico nel 2018, dichiarando “Rispetto all’anno scorso in sala il cinema italiano ha registrato al box office complessivo un +40%, mentre nel 2017 avevamo registrato un calo del 50 per cento”.

Seduta brillante per entrambi i titoli Mondo Tv, con la società svizzera in progresso del 14% e seguire Mondo tv France in rialzo dell’8,7 per cento.

Acquisti anche su Leone Film Group, in progresso del 4,2 per cento.

Perde il 2,2% SG Company che ha rafforzato il suo management team con la nomina del neo consigliere Nicola Corricelli nel ruolo di general manager, con l’obiettivo di imprimere un forte contributo allo sviluppo e alla crescita del gruppo.

L’assemblea dei soci di SG Company ha altresì deliberato l’emissione di 5.750.000 warrant (“Warrant SG Company 2018-2023”) con il relativo aumento di capitale a servizio per 287.500 euro.