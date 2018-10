Abitare In (Aim) – Un 2018 di eccellenza

“Il 2018 si delinea come un anno di eccellenza. Un esercizio nel quale abbiamo posto le basi per lo sviluppo dei prossimi anni. E quanto stiamo realizzando premia il lavoro fatto anche perché lo scenario che si sta delineando per Milano è decisamente favorevole per la nostra attività”.

Sono queste le parole utilizzate questa mattina da Marco Grillo, Ceo di Abitare In, per descrivere lo scenario in cui opera il suo gruppo agli investitori presenti al “CEO Forum” organizzato da Hammer Partners presso l’hotel Bulgari a Milano.

In questi trimestri, ricorda Grillo, “abbiamo consolidato la pipeline di sviluppo dei prossimi anni e avviato i lavori per realizzare il nuovo progetto Milano City Village”.

Più in particolare, aggiunge il capo azienda, prima dell’estate abbiamo completato l’iter per l’iscrizione al Registro delle PMI innovative, chiuso in overbooking l’aumento di capitale da 20 milioni e acquisito due aree destinate alla realizzazione di altrettanti progetti immobiliari a cui è seguito l’acquisto di un ulteriore immobile, ma anche l’avvio del cantiere del nuovo progetto Milano City Village.

Alla fine di giugno, prosegue il Ceo di Abitare In, “abbiamo comunicato l’acquisto di due grandi complessi immobiliari dismessi situati nella zona di Viale Umbria a Milano, cui si va ad aggiungere un’altra operazione conclusa nelle scorse settimane con l’acquisto di un’area nelle vicinanze di piazzale Accursio, con la quale il gruppo ha consolidato la pipeline di sviluppo immobiliare annunciata la scorsa estate”.

L’autunno vedrà poi l’avvio della seconda campagna commerciale del progetto Milano City Village che, come ha ricordato Grillo, si concluderà il 24 di novembre con l’evento promozionale presso il nuovo showroom di Viale Umbria 32.

Un progetto di successo in quanto, completa Grillo sull’argomento, “la commercializzazione è iniziata lo scorso giugno con notevole successo come testimoniano gli eccezionali risultati di vendita (94 unità sulle 110 messe in vendita già oggetto di contratti preliminari) e l’elevato indice di gradimento dei clienti stessi”.

Secondo il sondaggio condotto sulla customer base del progetto tramite la piattaforma Survey Monkey, ha ricordato il Ceo di Abitare In, “Milano City Village ha raggiunto un Net Promoter Score di 77 punti (rispetto a un valore medio delle oltre 200.000 aziende a livello mondiale analizzate dalla piattaforma, pari a 7), posizionandosi nel primo 25% di tutte le organizzazioni esaminate”.

È stato poi ricordato che “è già stato avviato il cantiere del progetto Milano City Village che vedrà la realizzazione di circa 210 nuovi appartamenti in via Tacito a Milano, mentre procedono di buon passo i lavori di costruzione del progetto “Abitare In Maggiolina”, ove sono state completate le fondazioni ed è scattata la realizzazione dei piani fuori terra”.

Grillo ha poi ricordato che “grazie alla profonda conoscenza del mercato di riferimento ed alla lungimiranza dei suoi fondatori il gruppo si è assicurato per i prossimi anni un portafogli di aree in sviluppo di oltre 96.000 mq, che corrisponderanno alla realizzazione di circa 1.050 nuovi appartamenti. E tutti avranno le caratteristiche distintive del ‘marchio’ Abitare In: stile, comfort, qualità, benessere e possibilità di personalizzarla in modo pressoché totale”.