Fineco Bank – Sale (+9%) la raccolta netta da inizio 2018

Fineco ha archiviato il mese di novembre con una raccolta netta positiva di 205,5 milioni (-26,5 % a/a). Il flusso del mese, così come quello di novembre 2017, incorpora l’effetto del pagamento delle imposte da parte dei clienti (317 milioni contro 296 milioni). Non considerando tale effetto il calo sarebbe stato solo del 9 per cento. Positivo, seppure in calo, il contributo della componente gestita (-67,6% a 174,1 milioni). La componente amministrata ha registrato sottoscrizioni pari a 139 milioni (+64,5% su base annua), mentre quella diretta ha evidenziato riscatti per 107,6 milioni (-342 milioni a novembre 2017). Il totale da inizio anno ha raggiunto 5,4 miliardi (+9,1% a/a).

La raccolta netta totale di Fineco, a novembre, è stata positiva per 205,5 milioni (-26,5% a/a). Occorre tuttavia sottolineare che il dato del mese, così come quello di novembre 2017, è influenzato dalla tipica stagionalità legata alle imposte pagate dalla clientela (317 milioni contro 296 milioni). Non considerando questo effetto, la riduzione risulta pari al 9 per cento.

In particolare, nell’undicesimo mese dell’anno l’andamento è stato sostenuto dall’apporto positivo, seppure in calo, della componente gestita (-67,6% su base annua a 174,1 milioni). In crescita il contributo della raccolta amministrata (+64,5% a/a a 139 milioni), mentre quella diretta ha registrato riscatti per 107,6 milioni (-deflussi per 342 milioni a novembre 2017).

Nel mese in esame l’asset mix torna ad essere maggiormente orientato verso il risparmio gestito, grazie al lancio di una nuova generazione di prodotti e servizi coerenti con l’attuale fase di mercato (Plus e Core Multiramo Target).

Il dato di novembre ha portato la raccolta netta totale da inizio anno a 5,4 miliardi (+9,1% a/a). Nello specifico, i flussi netti della raccolta gestita si sono fissati a 2,1 miliardi (-39,7% rispetto al periodo gennaio-novembre 2017), mentre quelli relativi alla raccolta amministrata sono più che triplicati a 1,7 miliardi. La raccolta diretta, infine, ha raggiunto 1,6 miliardi (+62,1% rispetto al periodo di confronto).

Si segnala che la raccolta netta dei prodotti “Guided Products & Services”, da inizio anno, si è attestata a 2,5 miliardi (312 milioni a novembre). L’incidenza di questi ultimi sul totale degli asset under management è stata al 66 per cento. Il nuovo servizio Plus ha generato 3,9 miliardi dal recente lancio.

Le performance del periodo in esame sono attribuibili anche all’acquisizione di nuova clientela. Da inizio 2018 sono stati acquisiti 104.675 nuovi clienti, di cui 9.709 solo a novembre (sostanzialmente in linea con l’anno precedente). Il totale si attesta così a circa 1.274.000 (+7% annuo).

La rete dei consulenti finanziari, da inizio anno, ha apportato 4,8 miliardi di raccolta netta (+5% a/a), di cui 181,3 milioni a novembre.

Tutto ciò ha contribuito a portare il patrimonio totale a 69,8 miliardi (+4% rispetto a fine 2017).

Si segnala che Fineco Asset Management, operativa dallo scorso 2 luglio, al 30 novembre gestisce masse per 10,3 miliardi, di cui 6,2 miliardi riferite al segmento retail e circa 4,1 miliardi a quello istituzionale.

Alessandro Foti, Ad di Fineco, ha commentato: “Anche novembre registra un dato molto soddisfacente, in un mese dove l’elemento stagionale dovuto al pagamento delle imposte evidenzia una clientela fidelizzata e di migliore qualità, che sempre più utilizza Fineco come banca principale. In particolare, l’asset mix beneficia dei prodotti e servizi di consulenza evoluta di nuova generazione recentemente lanciati, sui quali converge un interesse crescente dei clienti”.